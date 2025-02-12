AK Parti'de kongre öncesi hummalı çalışma! Yeni slogan da belli oldu

AK Parti'de 23 Şubat'ta düzenlenecek 8. olağan kongre öncesi hummalı bir çalışma var. Büyük önem verilen kongre öncesi Tanıtım ve Medya Başkanlığı, yeni bir slogan da belirledi.

ÇIKIŞ NOKTASI "TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONU"

Türkiye gazetesinden Emrah Özcan'ın haberine göre, parti kongrede "Adında AK, ışığında istikbal" sloganını kullanacak. Yeni slogan, 23'üncü kuruluş yıl dönümünde kullanılan "Umudun, icraatın ve geleceğin adı AK Parti" sloganınyla anlam bütünlüğünün devamlılığı hedefiyle belirlendi. Ayrıca sloganın AK Parti'nin, Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında yayımladığı 16 başlık esas alınarak, vizyon belgesi ile uyumlu olmasına özen gösterildi.

YENİ ŞARKI ÜZERİNE ÇALIŞILIYOR

Partinin Türkiye Yüzyılı vizyonunda, "Sürdürülebilirliğin, kalkınmanın, istikrarın, huzurun, istikbalin, iletişimin, haklının, gücün, değerlerin, başarının, dijitalin, bilimin, barışın, verimliliğin, üretimin, şefkatin yüzyılı" başlıklarına yer verilmişti.

Öte yandan kongre hazırlıkları kapsamında bazı ajanslardan sunumlar alınırken, yeni reklam filmi ve yeni şarkı için de çalışmaların sürdüğü belirtildi.