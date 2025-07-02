AK Parti'den CHP lideri Özel'e 'cunta' tepkisi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almıştı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'cunta yönetimi' sözleriyle hedef alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i sert bir dille eleştirdiç Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, "Cunta yönetimi ifadesi kullanması, demokratik siyasete karşı bir noktada durduğunun en açık göstergesidir." ifadelerini kullandı. demokratikleştirmektir.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştirdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çelik şu ifadeleri kullandı: "CHP Genel Başkanı Özgür Özel demokratik siyaset konusunda büyük bir bilinçsizlik sergiliyor. Kaliteli demokratik muhalefet üretme yetersizliği ise kronik hale gelmiş durumda. Siyasetin doğası içinde konuşamıyor. Böyle olunca da söylemiyle ve tutumuyla siyaset dışı zeminlere savruluyor.

'SİYASET KARŞISI ZİHNİYET'

Özgür Özel’in seçilmiş Cumhurbaşkanımıza ve kabinesine “cunta yönetimi” ifadesi kullanması, demokratik siyasete karşı bir noktada durduğunun en açık göstergesidir. Defalarca milletin hür iradesiyle seçim kazanmış Cumhurbaşkanımıza karşı bu ifadeyi kullanan Özgür Özel sadece kendisinin demokrasi ve siyaset karşıtı zihniyet dünyasına savrulduğunu dışa vurmaktadır.

Özgür Özel’in yapması gereken ilk iş CHP siyasetini vesayetten kurtarmak ve CHP siyasetini demokratikleştirmektir."

https://x.com/omerrcelik/status/1940326662303805851

CHP LİDERİ NE DEMİŞTİ

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının 100. gününde Saraçhane’de konuşan CHP lideri Özgür Özel, “Bu darbenin başında bir cunta başkanı var. Milletin Cumhurbaşkanı olarak seçtiği Recep Tayyip Erdoğan artık Cumhurbaşkanı değil, cunta başkanıdır! Ama sen gideceksin, İmamoğlu Cumhurbaşkanı olacak” ifadelerini kullanmıştı.