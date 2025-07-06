Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı açıklamada Özgür Özel ile bazı CHP'li yöneticilere tepki gösterdi. Çelik, "Siyaset hayatımızı saldırganlığa boğmaya çalışanlara müsaade etmeyiz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bazı CHP yöneticilerinin Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı çirkin ve ahlak yoksunu ifadeleri en güçlü şekilde kınıyoruz ve sahiplerine iade ediyoruz. Bütün siyasi varlığımızla Cumhurbaşkanımıza dönük hadsiz bir dil kullananların karşısında duracağımızdan ve bunlara hadlerini hatırlatacağımızdan kimse kuşku duymasın.

"MÜSAADE ETMEYİZ"

Siyaset hayatımızı saldırganlığa boğmaya çalışanlara müsaade etmeyiz. Bunlar en net ve tavizsiz siyasi mücadelemizi karşılarında bulurlar. Bu CHP yöneticileri kullandıkları çirkin ifadelerle sadece kendi kendilerine sıfat üretiyorlar.

“CHP’LİLERİN CHP’LERİ İHBAR ETMESİYLE..."

CHP yöneticileri illa bu çirkin ifadeleri kullanmak istiyorlarsa, “CHP’lilerin CHP’leri ihbar etmesiyle” açığa çıkan bu kirli düzeneğe dönük kullansınlar"

https://x.com/omerrcelik/status/1941781950148059138