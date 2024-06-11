AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özel görüşmesi için ilk açıklama geldi

11 Haziran 2024 18:39 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 20:04

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özgür Özel görüşmesini değerlendirdi. Görüşmede ekonomide son durum, yeni anayasa gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomik gelişmeler için Bakan Mehmet Şimşek'in CHP'ye düzenli bilgilendirme yapabileceğini ilettiği açıkladı.

CHP ve AK Parti liderleri arasında 3. görüşmenin sorulması üzerine Çelik, "Bundan sonra kapı açıktır" yorumunu yaptı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs Harekatı'nın 50'inci yıldönümü için birlikte katılım gösterme daveti yaptığı belirtildi.

Açıklamalarından satır başları şöyle:

Cumhurbaşkanımız yeni anayasa konusunda görüşlerini aktarmışlardır. Bu çerçevede en geniş şekilde Türkiye'yi kucaklayan anayasa sürecinin yürütülmesini belirtmişlerdir. Darbe anayasasından kurtulmasının siyasetin gündelik meseleleri içinde değil Türkiye'nin geleceği için değerlendirilmesini belirtmişlerdir.

DIŞ POLİTİKA TEMEL TARTIŞMA KONULARINDAN

Sayın Cumhurbaşkanımız ekonomi programında yapılanları ifade etmişlerdir. Arzu edildiği takdirde Ekonomi Bakanımız Mehmet Şimşek'in istenildiği zaman bilgi vereceğini söylemişlerdir.

Dış politika temel tartışma konularından bir tanesidir. Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağın gösterdiği Türkiye ve İslam düşmanlığı Avrupa'nın meydan okuması gösterdiği anlaşılmıştır. Bu faşist dalgaya karşı Cumhurbaşkanı ortak hareket edilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir.

KIBRIS HAREKATI ANMASI İÇİN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KATILIM ÖNERİSİ

Kıbrıs Hareketi yıldönümünde Sayın Cumhurbaşkanımız liderlerle hep beraber kutlamayı temenni ediyor. Bu CHP'nin kendi içerisinde değerlendireceği bir konudur.

Gazze konusunda ortak duyarlılık geliştirmek, soykırım zihniyetine karşı ortak bir tavır konulması.

(Belediyelere kayyum atanması konusu) Hangi partiden olursa olsun millete hizmet eden her belediye başkanına destek vermeye devam edeceğiz.

3. GÖRÜŞME AÇIKLAMASI

Bundan sonra kapı açıktır. Siyasi arenada ilişki rekabet düzeyinde olsun, husumete dönüştürmeyelim.

BİRBİRLERİNE HEDİYE VERDİLER

Görüşmede CHP lideri Özgür Özel Paşabahçe'nin 100'üncü yıl koleksiyonundan Payidar Gondol çalışmasını hediye ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin pek çok bölgesinden getirilen zeytinyağları ve lokumla karşılık verdi.

Mart ayındaki görüşmede CHP Lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Paşabahçe'nin Cumhuriyet Ateşi isimli objeyi ve Manisa’daki Uluslararası Mesir Macunu Festivali’nden getirdiği mesir macununu, Erdoğan da Özel'e fincan takımı, çay ve bal hediye etmişti.