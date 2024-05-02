AK Parti'den Erdoğan-Özel görüşmesi sonrası ilk açıklama 

02 May 2024 20:43 - Güncelleme : 02 May 2024 22:14

Son dakika! Erdoğan-Özel zirvesi sona erdi: Peki hangi konular masaya yatırıldı, işte detaylar…

Son dakika! Erdoğan-Özel zirvesi sona erdi: Peki hangi konular masaya yatırıldı, işte detaylar…

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel arasındaki kritik zirve sona erdi. İlk kez bir CHP Genel Başkanı AK Parti Genel Merkezi’ne gitti. 1,5 saat süren görüşmenin ardından AK Parti kanadından ilk açıklama geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in ziyaretinden memnuniyet duymuşlardır. Olumlu bir havada geçmiştir ziyaret. Sayın Cumhurbaşkanımız, diyaloğun devam etmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Kendi takvimlerine uygun bir zamanda iadeiziyaret gerçekleştireceklerdir" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel, AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. 8 yıl sonra ilk kez bir CHP lideri ile görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın protokolü dikkat çekti.

1 saat 35 dakika süren tarihi görüşmede; emekli maaşları, asgari ücret, atanmayan öğretmenler, kamuda mülakatın kaldırılması, staj ve çıraklık mağdurları gündeme geldi.