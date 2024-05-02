Erdoğan-Özel görüşmesinde 'boş koltuk' detayı!

02 May 2024 13:11 - Güncelleme : 02 May 2024 18:19

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen görüşme sona erdi.

İki liderin görüşmesinde; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ana gündemi yeni anayasa yer alırken. Özgür Özel ise AK Parti’den devralınan belediyelerin borçlarını gündeme getirmesi bekleniyordu.

CHP lideri Özgür Özel; emeklilerin geçin sıkıntısı, atanamayan öğretmenlerin durumu, Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulması yönelik beklenti, 28 Şubat paşalarının tutukluluğu, sığınmacı sorunu gibi konuları dile getirecek.

KOLTUK DETAYI GÖZLERDEN KAÇMADI

AK Parti Genel Merkezi’ndeki görüşmede, Özel’in karışındaki koltuğun boş olması sosyal medyada tartışma çıkardı.

Özel'in karşısında değil de ortada ve daha farklı bir noktadaki koltukta oturması "Erdoğan eşit değiliz mesajı mı verdi?" sorusunu akıllara getirdi.

Kısa sürede gündem olan ‘boş koltuk’ tartışmasıyla ilgili çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da paylaşım yaptı.

MASANIN ÜZERİNDE NE VARDI?

Özgür Özel'in yanındaki ahşap orta sehpanın üzerinde de yine motifli bir şekerlik yer aldı. Şekerliğin yanındaki cihaz ise dikkatlerden kaçmadı.

Görselin detayları yakından incelendiğinde uzaktan kumandalı bir cihaz olduğu tahmin ediliyor.