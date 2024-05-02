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02 May 2024 13:11 - Güncelleme : 02 May 2024 18:19

Erdoğan-Özel görüşmesinde 'boş koltuk' detayı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel, arasındaki kritik zirve sona erdi. Görüşmede; Erdoğan yeni anayasa konusunu, Özel Özel'in ise hukuk, belediyelerin borçları ve ekonomi başlıkları dikkatleri çekerken boş koltuk detayı ise dikkatlerden kaçmadı.

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen görüşme sona erdi. 

İki liderin görüşmesinde; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ana gündemi yeni anayasa yer alırken. Özgür Özel ise AK Parti’den devralınan belediyelerin borçlarını gündeme getirmesi bekleniyordu. 

Türkiye'nin gözü bu görüşmede: Erdoğan-Özel zirvesi başladı - 1. Resim

CHP lideri Özgür Özel; emeklilerin geçin sıkıntısı, atanamayan öğretmenlerin durumu, Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulması yönelik beklenti, 28 Şubat paşalarının tutukluluğu, sığınmacı sorunu gibi konuları dile getirecek. 

Türkiye'nin gözü bu görüşmede: Erdoğan-Özel zirvesi başladı - 2. Resim

KOLTUK DETAYI GÖZLERDEN KAÇMADI

AK Parti Genel Merkezi’ndeki görüşmede, Özel’in karışındaki koltuğun boş olması sosyal medyada tartışma çıkardı. 

Özel'in karşısında değil de ortada ve daha farklı bir noktadaki koltukta oturması "Erdoğan eşit değiliz mesajı mı verdi?" sorusunu akıllara getirdi.

Türkiye'nin gözü bu zirvedeydi... 8 yıl sonra bir ilk! - 3. Resim

Kısa sürede gündem olan ‘boş koltuk’ tartışmasıyla ilgili çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da paylaşım yaptı. 

MASANIN ÜZERİNDE NE VARDI? 

Özgür Özel'in yanındaki ahşap orta sehpanın üzerinde de yine motifli bir şekerlik yer aldı. Şekerliğin yanındaki cihaz ise dikkatlerden kaçmadı. 

Görselin detayları yakından incelendiğinde uzaktan kumandalı bir cihaz olduğu tahmin ediliyor. 

Kaynak: tgrthaber.com
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