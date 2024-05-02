Eski CHP'li Mehmet Sevigen'den Erdoğan'la görüşecek olan Özgür Özel'e çağrı! "Partinin özünden kaybolmasın!"

02 May 2024 12:35 - Güncelleme : 02 May 2024 17:41

Yeni anayasa çalışması için 2 Mayıs 2024 tarihinde, saat 16:00'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görüşecek. Bu görüşme öncesi Özgür Özel, eski CHP başkanlarından fikir almak için aramalar gerçekleştirdi. Mehmet Sevigen ise Özel'in görüşmek için aradığı isimlere tepki gösterdi. Sevigen, tgrthaber.com.tr'nin özel haber şefi Zehra Maslak'a yaptığı açıklamada, anayasa görüşmesi öncesi Özel'in akıl alması gereken isimleri tek tek sıraladı.

ESKİ CHP'Lİ MEHMET SEVİGEN'DEN ERDOĞAN'LA GÖRÜŞECEK OLAN ÖZGÜR ÖZEL'E ÇAĞRI!

Mehmet Sevigen, zirveye giderken Özgür Özel'in CHP'ye 13 yıl hizmet eden eski başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu araması gerektiğini belirtti.

Özel'in CHP'de üst düzeyde görev yapmamış kişilerle görüşmesinin faydalı olmadığının altını çizen Sevigen sözlerine şu ifadelerle başladı:

"Buradan ben Özgür Bey'e bir çağrıda bulunabilir miyim? Özgür Bey, Tayyip Bey'le görüşmeye giderken eski genel başkanları aramış! Eski genel başkanları kim? Bir Murat Karayalçı, bu isim hiç Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı olmadı. Cumhuriyet Halk Partisi tarihi ile ilgili bir bilgisi yoktur. İkinci isim olarak Mehmet Altın ile görüştü. O da partide çok kısa bir süre görev yaptı. Genel başkanlık o da Cumhuriyet Halk Partisi'ne böyle kuruluşundan beri emek vermiş değildir. Hikmet Çetin doğrudur, uzun süre meclis başkanlığımızı falan yapmıştır. Hikmet Çetin olabilir ama o da belli bir süre genel başkanlık yaptı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikinci dönem kuruluş tarihinden SHP dönemindeydi. O da CHP'deydi ancak görevi üst düzey değildi."

"O ZAMAN PARTİNİN ÖZÜNDEN KAYBOLMAZ!"

Sevigen, Özel'e sunduğu 5 ismi ve tavsiyeleri sıraladı. Özel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yeni anayasa hakkında görüşmesi öncesi Sevigen, "Ben buradan özgür 5 tavsiyede bulunuyorum. Eğer zirveye giderken yani görüşmesi gereken insanlar varsa Eşref Ferten'dir. Baykal'ın Genel Başkan Yardımcısı Önder Sav'dır. Eski genel sekreter Adnan Keskin'dir. Eski genel sekreter Yılmaz Ateş'tir ve Mehmet Sevigen'dir. O zaman partinin özünden kaybolmaz. Yani en azından partinin gerçek emek verenler de aramış olur. Aramasına Eşref Erdem, Genel Başkan Yardımcısı ki, dönem kurucusu Deniz Baykal'ın sağ kolu bütün doğu ve güneydoğuya bilen Adnan Keskin, bu partinin Genel Sekreteri Önder Sav. Uzun süre Genel Sekreteri e ben varım bu partinin kuruluşundan ikinci dönem. Hadi beni bırak da yılmaz ateş var. 78 tane böyle. Benim aklıma gelen adamlar var. Bunları aramayacaksın. Yani sırf gösteriş olsun diye topluma ne diyecekti? Kararsın bizi kendi düşüncelerimi söylerdik, en azından nezaket araması gerekir diye düşünüyorum" dedi.

SEVİGEN'DEN CHPLİLERE ERDOĞAN'A "SAYGI DUYUN" UYARISI!

Eski CHP'li Mehmet Sevigen CHP'lilere uyarıda bulundu. Sevigen, Kemal Kılıçdaroğlu'nun hatalarını hatırlatarak şimdiki yönetimin Erdoğan'a saygı göstermesi gerektiğini şu ifadelerle açıkladı:

"Kendi içinde barışı sağlayamazsanız bakın ben niye diyorum ki? Başbakan yurt dışındayken eleştirilmez, Cumhurbaşkanı yurt dışındayken ada muhalefet partisi eleştirilmez. Kemal Bey'i en çok bunları eleştirmiştik ya Tayyip bey tür yurt dışında çalışırken Türkiye'de eleştiremezsiniz ya da Kemal bey yurt dışında Türkiye ile ilgili çalıştığı zaman burada muhalefet partisinde eleştiremezsiniz. Süleyman Demirel çalışırken Ecevit eleştirmezdi ya da dış başkasıyla konuşurken derdi ki Başbakan dışarıda Türkiye'yi savunuyor. Gelsin burada eleştireyim dedi. Ecevit başbakanken yurt dışındayken Süleyman beyi eleştirmez biz böyle terbiyeden geliyoruz yani hatırlasınız Tayyip bey yurt dışında mücadele ederken o dönem Deniz Bey ne demişti kürsünün üzerinden "benim Başbakanıma kimse elini ve parmağını sallayamaz" dedi. Özgür Özel'de bu siyaset çizgisinde olursa ne kaybedebilir ki. Biz Deniz Baykal dönemindeki siyasi havayı çok arıyoruz."