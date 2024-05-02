Mehmet Sevigen'den Özgür Özel'e 1 Mayıs sitemi! "Halkı 5 dakika sonra terk ettiler"

02 May 2024 09:53 - Güncelleme : 02 May 2024 10:22

ÖZEL HABER- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı bir açıklamada 1 Mayıs işçi Bayramı'nın Saraçhane'de kutlanacağını belirtti. Erdoğan'ın, "Taksim'de ise bazı sendika üyeleri çelenk bırakıp ayrılacak" ifadeleri akabinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 1 Mayıs'ta Taksim'e yürüme çağrısında bulunmuştu. Ancak Saraçhane'de toplanan gruplar görevli Türk polislerine saldırdı. Eski CHP'li Mehmet Sevigen o anları tgrthaber.com.tr'nin özel haber şefi Zehra Maslak'a sitem dolu sözlerle anlattı.

MEHMET SEVİGEN'DEN ÖZGÜR ÖZEL'E 1 MAYIS SİTEMİ!

1 Mayıs'ta Saraçhane'de ortaya vahim görüntüler çıktı. Saat 10:00 sularında Saraçhane'ye vatandaşları toplayan Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun basın açıklaması akabinde Türk polisine uygulanan şiddet ve saldırı tarihe geçti.

O anlara şahit olan eski CHP'li Mehmet Sevigen, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Sevigen, sitem dolu sözlerle o anları anlattı:

"Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanımız Özgür Özel, halka bir çağrı yaptı hem gruptan yaptı hem televizyonlarda yaptığı konuşmada halkı Saraçhane'ye davet etti. "Taksim'e giriyoruz" dedi ve bütün milleti Saraçhane'de topladı ve 5 dakika Saraçhane'de durdu ve ayrıldı gitti. Yani bu milleti eğer topluyorsanız ben kefilim demişti. Taksim'e benim bir şimdiki genel başkanımız kötü laf söylemek istemiyorum. Hep 10'a çıkart bir ben tolerans kredi tanımaktan yanayım ama bir halk önüne düşüyorsanız eğer onlar da oraya geliyorlarsa size güvenerek siz onları orada bırakıp gideriz. Yani bırakıp gittiğiniz zaman işte böyle polisle içeri provokatörler gider. Ne olduğu belli olmayan insanlar girer."

"HALKI 5 DAKİKA SONRA TERK ETTİLER"

Mehmet Sevigen, DEM Parti ve CHP'nin aynı kadrajda yer alması konusunda ise sitem etti.

Özellikle CHP'nin DEM'in arkasında kalmasını eleştiren Sevigen, "Düşünün Dem parti otobüsü önde arkasında disk arkasından CHP. Çaresiz emekçiler de vardı ama onları 100 yüze bıraktık ve gittik. Bak çağırdığınız halkın önünde duracaksınız. Hem halk da size polisle sizin ikisinin arasında köprü olacaksınız. Birbirine vurdurmayacaksınız. Ortaya çıkan tabloda Saraçhane'ye çağıran o siyaset iflas etmiştir. Ben yıllardır DEM ve CHP'nin işbirliği yapmasına karşı durdum. Yani bu beni en çok yaralayan durum oldu. Siyasi liderler böyle söz verdi mi? Sözünde duracak durmadığı zamanda böyle tatlı oylar çıkıyor beni üzerine olaylardan bir tanesi budur. Keşke dursaydı bu kargaşa olmazdı. Yani en azından polisler halka deseydi ki kardeşim nereye gidiyorsunuz? Tamam öyle bir yasak var.

Vali bize izin vermedi biz de Saraçhane'de 1.000.000 kişi toplarız yani bir Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanına 80.000 kişi çalışıyor. Büyükşehirde 50.000 kişi ilçelerde çalışıyor. Eğer 1 mayısın sesini yükseltmek istiyorsak muhalefet yapmak istiyorsak Türkiye bir organize ederiz. Örgütü 1.000.000 insanı Saraçhane'yi yıkarız ve oradan işçinin, köylünün, emeklinin derdini oradan anlatırız ve o zaman dünyaya ses getirir. Kavga ederek ses gelmez. Bakın ne oldu orada sıkıştı gitti 214 kişi içişleri bakanımızın açıkladığına göre. Polise saldıranlar gözaltına alınmış, 2 tane polisimiz yaralanmış, 4 tanesi kafasına taşla vurulmuş. Acımasızca böyle o televizyonlarda gördükçe yüreğimiz sızlamıyor mu? Hangi emekçi bunları yapar. Polislerimizde emekçi değil mi? Oradaki askere emekçi değil mi? Yani bunları birbirini karşı karşıya getiren siyaset orada sınıfta kalmıştır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.