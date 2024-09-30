AK Parti'den erken seçim açıklaması! Sandık için tarih verdi

30 Eylül 2024 17:23 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 17:27

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, muhalefetin erken seçim çağrılarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin sözlerini hatırlatan Ali İhsan Yavuz, sandık için tarih verdi.

AK Parti​ Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz​, Artvin Valiliği Kaledibi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen "Türkiye Buluşmaları"na katıldı. Programda AK Parti İl Teşkilatı ve basın mensuplarıyla bir araya gelen Yavuz; erken seçim tartışmaları, ekonomideki gelişmeler ve yeni anayasa çalışmalarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

ENFLASYON VE FİYAT İSTİKRARI MESAJI

Türkiye'nin ekonomik olarak büyük işlere imza atmasına rağmen son dönemde enflasyon, fiyat istikrarsızlığı ve faiz oranlarının konuşulduğunu belirten Ali İhsan Yavuz, "Recep Tayyip Erdoğan gibi bir irade başımızda var. Bu iradeyle bütün bunları geride bırakacak bir çalışmanın da içindeyiz. Allah'ın izniyle her geçen gün biraz daha ekonominin rayına oturduğu, biraz daha enflasyonun düşüş trendinin içine girdiği ve biraz daha fiyat istikrarının yavaş yavaş oluşmaya başladığı bir sürecin içindeyiz. Bütün dünyanın gıpta ile izlediği seyri var Türkiye'nin her alanda" diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NUN 'TÜRKEVİ' SÖZLERİNE TEPKİ

Türkiye'nin her adımının hem içeriden hem de dışarıdan engellenmeye çalışıldığını belirten AK Partili Yavuz, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu​'na da yüklendi. Kılıçdaroğlu'nun, New York'taki rüşvet iddiaları sonrası Türkevi'ne destek veren sözleri nedeniyle CHP lideri Özgür Özel'i eleştirmesine tepki gösteren Yavuz şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Havaalanı bugün dünyanın hakikaten gıptayla izlediği bir hacme ulaşmıştır. Orayı yaptığımız esnada 'Asla oradan uçak kalkamayacaktır.' yaygaraları kopartıldı. Meğer kalkabilirmiş, olabilirmiş. Çok muhteşem bir havalimanına dönüştürüldü. Şehir hastanelerini kurarken aldığımız eleştirilere bakın. Pandemi sürecinde onun ortaya çıkarttığı katkıya bakın. Altay tankı üretilmeye başladığı esnada kıyametler koptu. New York'taki Türkevi'ne nasıl eleştiriler vardı? CHP eski genel başkanı eskiden kalma eleştirilerine devam etti. Bir yandan da şimdiki genel başkan gitti, selfie yaptı ve 'Gurur duyuyorum bu Türkevi ile.' dedi. Ne anlam ifade ettiği ve bundan sonraki süreçte yine ne anlam ifade edeceği noktasından birkaç güzel ifadede bulundu. Eski genel başkan yine eski alışkanlığını devam ettirdi, hem şimdiki genel başkanlarına hem bize verdi veriştirdi."

ERKEN SEÇİME KAPILARI KAPATTI

Muhalefetin erken seçim çağrılarına kapıları kapatan AK Partili Yavuz, "Seçim çok yeni yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da çok net ifade etti. 'Bizim seçim diye bir gündemimiz yok, boşuna havanda su dövüyorlar.' dedi. Başkanlık sistemine bunun için geçtik. Akşamdan sabaha seçim olmasın, seçimler zamanında yapılsın diye cumhurbaşkanlığı sistemini seçtik. Dolayısıyla 2028'den önce, yani vaktinden önce herhangi bir seçimin yapılmayacağını Sayın Cumhurbaşkanı'mız net bir şekilde ifade ettiler. Biz de Cumhurbaşkanı'mızdan alıntılayarak söyleyelim, seçimler zamanında yapılacak" cevabını verdi.

"ANAYASANIN İLİK 4 MADDESİYLE DERDİMİZ YOK"

Yeni anayasa çalışmaları ve anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili tartışmalara da değinen Ali İhsan Yavuz sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz Anayasa'yı değiştirmek istiyoruz. Yeni demokratik sivil bir anayasa ortaya çıkarmak istiyoruz. Çok haklı nedenlerimiz var. Anayasa'nın ilk dört maddesi ile ilgili kim ne derse desin, kim ne düşünürse düşünsün, bizim Anayasa'nın ilk dört maddesi ile ilgili herhangi bir derdimiz yoktur, toplumun da yoktur. Böyle bir niyetimiz de yok. Böyle bir çalışmamız da yok. Toplumun böyle bir beklentisi de yok. Anayasa'nın ilk dört maddesi ile ilgili çok büyük bir mutabakat var. Anayasa'nın ilk dört maddesine dokunulmadan, kalan bütün maddeleriyle ilgili bir müzakerenin, yeni bir çalışmanın yapıldığı ve sivil demokratik Anayasa'nın söz konusu olduğu bir çalışmayı önümüzdeki süreçte gerçekleştirmek istiyoruz."