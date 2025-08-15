Menü Kapat
Politika
Editor
 Merve Yaz

AK Parti'den İsrail'e net mesaj! 'Filistin için mücadeleye devam'

İsrail'in yayılımcı politikası devam ederken, tepkiler sürmeye devam ediyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail’in Batı Şeria ile Doğu Kudüs’ü birbirinden ayıracak yerleşim inşa etme planının soykırım eylemlerinin bir devamı olduğunu belirtti. "Filistin Devleti’nin hayata geçmesi için mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

15.08.2025
15.08.2025
'in işgali altındaki 'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek ve 'nın kuzeyini güneyinden ayıracak "E1" projesinin onaylanması sonrası dünya kamuoyundan ardı ardına tepkiler geldi.

Planın yaşanabilir bir devletinin önünü tamamen kapatacağı belirtilirken bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

AK Parti'den İsrail'e net mesaj! 'Filistin için mücadeleye devam'

Çelik, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail’in Batı Şeria ile Doğu Kudüs’ü birbirinden ayıracak yerleşim inşa etme planı, lanetli eylemlerinin bir devamıdır. İnsanlık cephesinin art arda ’ni tanıma kararları aldığı bir dönemde, İsrail yine insanlık cephesine saldırmakta ve Filistin Devleti’nin toprak bütünlüğünü hedef almaktadır.

AK Parti'den İsrail'e net mesaj! 'Filistin için mücadeleye devam'

1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti’nin hayata geçmesi için mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

