Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

Yeni Zelanda da Filistin'i tanıma kararını değerlendirecek!

Avustralya'nın Filistin'i tanıyabileceği yönündeki açıklamanın ardından Yeni Zelanda da harekete geçti. Dışişleri Bakanı Winston Peters, hükümetin eylül ayında Filistin devletini tanıma konusundaki tutumunu değerlendireceğini açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yeni Zelanda da Filistin'i tanıma kararını değerlendirecek!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.08.2025
saat ikonu 09:49
|
GÜNCELLEME:
11.08.2025
saat ikonu 09:54

Winston Peters, hükümetin eylül ayında devletini tanıma konusundaki tutumunu değerlendireceğini açıkladı. Yeni Zelanda olarak iki devletli çözümü ve Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını uzun süredir desteklediklerini belirten Peters, ateşkes için yürütülen görüşmelere de aktif şekilde katıldıklarını ifade etti.

Peters, Filistin devletini tanıma konusunu Kabine'ye sözlü olarak sunduğunu ve bu konunun eylülde resmen ele alınacağını söyledi.

Filistin'i tanıma meselesinin "ne zaman" sorusuna bağlı olduğunu vurgulayan Peters, "Güvenlik, siyasi, diplomatik ve ekonomik koşullar açısından yaşanabilir ve meşru bir için gerekli ön koşulların sağlanıp sağlanmadığını değerlendiriyoruz." dedi.

Yeni Zelanda da Filistin'i tanıma kararını değerlendirecek!

İNGİLTERE VE AVUSTRALYA DA DUYURMUŞTU

Başbakanı Starmer, 29 Temmuz'da, İsrail'in belirli koşulları yerine getirmemesi ve Gazze'de ateşkesi kabul etmemesi halinde ülkesinin eylülde yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Filistin devletini tanıyacağını duyurmuştu.

İngiltere'nin yanı sıra Fransa, Portekiz, Kanada ve Malta da Filistin devletini eylülde tanıyacaklarını açıklamıştı.

Yeni Zelanda da Filistin'i tanıma kararını değerlendirecek!

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese de aynı yönde karar aldıklarını bildirmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bir ülke daha Filistin devletini tanıyor! Başbakan bizzat açıkladı
Yönetimi devirme tehdidi: Ülkelerin Filistin'i tanıma kararı aşırı sağcı bakanı çileden çıkardı
ETİKETLER
#İngiltere
#dışişleri bakanı
#filistin
#Yeni Zelanda
#Filistin Devleti
#Winston Peters
#İki Devletli Çözüm
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.