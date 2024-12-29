AK Parti'den İstanbul'daki kongrede net mesaj: Yeniden bayrağımızı dikeceğiz!
AK Parti'nin İstanbul'daki kongre süreci başladı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, kongreye katılarak İstanbul İl Başkanlığı için aday olan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'e güçlü bir destek gösterdi. Kabaktepe, "İstanbul'a yeniden bayrağımızı dikeceğiz inşallah. Bundan eminiz" dedi.
‘Umudun, İcraatın, Geleceğin Adı AK Parti’ sloganıyla dün Esenler, Güngören, Avcılar ve Arnavutköy’de gerçekleştirilen kongrelerle AK Parti’nin kongre maratonu sürüyor. İstanbul'daki kongreye, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul İl Başkanlığı adayı olan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ile birlikte katıldı.
"İSTANBUL'A YENİDEN BAYRAĞIMIZI DİKECEĞİZ"
Kabaktepe, Özdemir’e olan desteğini şu sözlerle dile getirdi:
“Onun arkasında sımsıkı duracağız ve duruyoruz. Onun liderliğinde İstanbul’a yeniden bayrağımızı dikeceğiz inşallah"
KONGREYE KİMLER KATILDI?
Kongreye katılan isimler arasında AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, MKYK üyeleri, milletvekilleri, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, ilçe başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de yer aldı.
İLÇE BAŞKANLARI YENİDEN SEÇİLDİ
Dört ilçede düzenlenen kongrelerde mevcut ilçe başkanları partililerin oylarıyla yeniden seçildi. Buna göre, Esenler İlçe Başkanı Emrullah Erkuş, Güngören İlçe Başkanı Devran Yalçınkaya, Avcılar İlçe Başkanı Gürkan Aksoy ve Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek görevlerine devam edecek.