AK Parti'den İstanbul'daki kongrede net mesaj: Yeniden bayrağımızı dikeceğiz!

29 Aralık 2024 12:13 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 12:28

AK Parti'nin İstanbul'daki kongre süreci başladı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, kongreye katılarak İstanbul İl Başkanlığı için aday olan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'e güçlü bir destek gösterdi. Kabaktepe, "İstanbul'a yeniden bayrağımızı dikeceğiz inşallah. Bundan eminiz" dedi.