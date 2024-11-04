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AK Parti'den kayyum tepkilerine cevap: Anayasa'nın 127. maddesi uygulandı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
04 Kasım 2024 15:39 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 15:54

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Halfeti Belediyesi'ne kayyum atanmasını eleştirenlere cevap verdi. Belediye başkanlıkları kimsenin suç işleyeceği özgürlük alanı olmadığına dikkat çeken Güler, "Anayasa'nın 127. maddesi uygulandı" ifadelerini kullandı.

Ateşli silahlar ve yetkisiz çakar kullanımına yönelik ceza maddelerini içeren ve iç güvenlikle ilgili düzenlemeleri kapsayan kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklifin ayrıntılarını açıklayan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler,  "Ruhsatsız silah taşıyanlara verilen cezalar artırılıyor. Bu teklifle cezasızlık algısının sonlandırılması hedefleniyor" dedi.

3 BELEDİYEYE KAYYUM KARARI

3 belediyeye kayyum atanmasına gelen tepkilere de cevap veren Güler, Anayasa'nın 127. maddesinin uygulandığını söyledi. Güler, "İlgili belediye başkanlarının, Mardin başkanına 10 yıl, Batman belediye başkanı için 6 yıl üzeri, Halfeti belediye başkanı için 6 yıl ve üzeri ceza verilmiş. Bunlar istinaf sürecine tabii" dedi.

AK Parti'den kayyum tepkilerine cevap: Anayasa'nın 127. maddesi uygulandı - 1. Resim

"BELEDİYE BAŞKANLIKLARI KİMSENİN SUÇ İŞLEYECEĞİ ÖZGÜRLÜK ALANI DEĞİL"

Belediye başkanlıkları kimsenin suç işleyeceği özgürlük alanı olmadığının altını çizen Güler, "Belediye kanunu içinde durumlar değerlendirilmiş ve içişleri bakanlığı geçici bir dönem için bu görevlendirme yapılmış. Gerekli istinaf sürecinde burada kesinleşebilir veya beraat edebilir. Geçmiş dönemde de bu uygulamalar vardı. Belediye başkanlıkları kimsenin suç işleyeceği özgürlük alanı değil. Soruşturmaya tabii durum ise gerekli uygulama yapılacaktır" diye konuştu.

AK Parti'den kayyum tepkilerine cevap: Anayasa'nın 127. maddesi uygulandı - 2. Resim

Sıkça Sorulan Sorular
Mahalli idarelerin seçilmiş organlarının, organlık sıfatını kazanmalarına ilişkin itirazların çözümü ve kaybetmeleri, konusundaki denetim yargı yolu ile olur. Ancak, görevleri ile ilgili bir suç sebebi ile hakkında soruşturma veya kovuşturma açılan mahalli idare organları veya bu organların üyelerini, İçişleri Bakanı, geçici bir tedbir olarak, kesin hükme kadar uzaklaştırabilir. Merkezi idare, mahalli idareler üzerinde, mahalli hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının korunması ve mahalli ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacıyla, kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde idari vesayet yetkisine sahiptir.  Mahalli idarelerin belirli kamu hizmetlerinin görülmesi amacı ile, kendi aralarında Bakanlar Kurulunun izni ile birlik kurmaları, görevleri, yetkileri, maliye ve kolluk işleri ve merkezi idare ile karşılıklı bağ ve ilgileri kanunla düzenlenir. Bu idarelere, görevleri ile orantılı gelir kaynakları sağlanır.

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Kaynak: tgrthaber.com

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