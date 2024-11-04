İYİ Parti'deki belediye tek oy farkla AK Parti'ye geçti! Başkan tutuklanmıştı

04 Kasım 2024 14:08 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 14:25

Zonguldak'ta bir belde beldesi, İYİ Partili Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş'ın tutuklanması sonrası yapılan seçimlerle AK Parti'ye geçti.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğlisi'ne bağlı Gülüç Beldesi'nde belediye başkanlığı el değiştirdi. Belediye bünyesinde çalışan bir kadın personele sarkıntılık ettiği cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş'ın tutuklanması sonrası belediye meclisi seçime gitti. Seçim sonucu başkan vekilliğine AK Partili Meclis Üyesi Atilla Tarık Semiz seçildi.

GİZLİ OYLAMADA 1 OY FARK ÇIKTI

Gülüç'teki bir nikah salonunda düzenlenen seçime AK Parti'den Atilla Tarık Semiz ile İYİ Parti'den Sedat Taşdelen aday olarak katıldı. Gizli oylamayla yapılan seçimi Semiz 5 oy ile kazanırken, Taşdelen ise 4 oyda kaldı.

Seçimin ardından AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, AK Parti Karadeniz Ereğli İlçe Başkanı Muhammet Mücahit Andiç, AK Parti Gülüç Belde Başkanı İsmail Yılmaz, meclis üyeleri ve partililer, başkan vekili olarak seçilen Semiz'e tebriklerini sundu.