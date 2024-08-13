AK Parti'den MHP ve CHP’ye ziyaret: Gece gündüz demeden çalışacağız

13 Ağustos 2024 17:34 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 17:35

TBMM Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar beraberindeki; AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ve AK Parti Kayseri Teşkilatı ile Kayseri’deki siyasi partilere bir dizi ziyarete bulundu.

Ziyaret kapsamında Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanlığı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri İl Başkanlığı'na gidildi.

İŞ BİRLİĞİ VE ORTAK ÇALIŞMALARIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

MHP Kayseri İl Başkanlığı ziyaretinde, Cumhur İttifakı’nın Kayseri’deki güçlü duruşu bir kez daha vurgulandı ve Kayseri için omuz omuza çalışmaya devam edecekleri bildirildi.

MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen, AK Parti heyetini sıcak bir şekilde karşılarken, işbirliği ve ortak çalışmaların önemine dikkat çekti.

MHP'NİN ARDINDAN CHP'Yİ ZİYARET ETTİLER

AK Parti heyeti, ardından CHP Kayseri İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Her iki ziyarette de AK Parti heyeti, Kayseri için gece gündüz demeden çalışacaklarını ifade etti.