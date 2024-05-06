AK Parti'den nikahtaki skandala tepki

06 May 2024 15:42 - Güncelleme : 06 May 2024 15:53

İzmir'de Karşıyaka Belediyesi bünyesinde bulunan Zübeyde Hanım Nikah Sarayı'nda yaşanan bir olay tartışmalara neden olmuştu.

Tören öncesi dua etmek isteyen aile üyeleri, nikah memurdan hiç beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı. Nikah memuru "Burası resmi daire, burada buna izin vermiyoruz. Burası remi daire, evde yapabilirsiniz. Bu bir resmi nikah töreni, duayı evinizde yaparsınız" ifadelerini kullandı. Aile üyeleri uyarıyı ciddiye almayıp dua etmeyi sürdürünce bu sefer de müzik açıldı.

AK PARTİ'DEN TEPKİ GECİKMEDİ

Sosyal medyada tartışmalara neden olan görüntülere ilişkin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan tepki geldi.

"BU MEMLEKETİN HER BİR KARŞISINDA İNSANIMIZ ÖZGÜRCE DUALARINI EDEBİLİR"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hamza Dağ, şu ifadeleri kullandı:

"Resmi dairede dua olmaz” diyenler seçim sürecinde “İşimiz gücümüz Türkiye” diyerek vatandaşlardan oy istemişti. Keşke bu toprakların değerlerini öğrenerek yola çıksaydınız. Zira bu memleketin her bir karışında insanımız özgürce dualarını edebilir!"