İzmir'de nikah sırasında 'dua' tartışması! Memur, dua edilmesine izin vermedi

06 May 2024 14:20 - Güncelleme : 06 May 2024 14:29

Gaziantep’te katliam gibi kaza! TIR, minibüsü biçti: Çok sayıda ölü var

Gaziantep’te katliam gibi kaza! TIR, minibüsü biçti: Çok sayıda ölü var

İzmir'de Karşıyaka Belediyesi bünyesinde bulunan Zübeyde Hanım Nikah Sarayı'nda yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu. Tören öncesi dua etmek isteyen aile üyeleri, nikah memurunun tepkisiyle karşılaştı.

"BURASI RESMİ DAİRE"

Törene katılan şahitlerden birisi, "Nikah töreni başlamadan önce hocamız kısa bir duada bulunacak." deyince memur mikrofonu alarak "Burası resmi daire, burada buna izin vermiyoruz. Burası remi daire, evde yapabilirsiniz. Bu bir resmi nikah töreni, duayı evinizde yaparsınız." dedi.

Aile üyeleri uyarıyı ciddiye almayıp dua etmeye devam edince bu kez de müzik açıldı. O anlar sosyal medyada tartışma başlattı.