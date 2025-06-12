AK Parti'den Orta Doğu'daki gerilime ilişkin açıklama

Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor. ABD ve İran arasındaki karşılıklı tehditlerin ardından İsrail'in de saldırı hazırlığında olduğu iddia edildi. Yaşanan gelişmelere ilişkin AK Parti'den açıklama geldi. Bölgedeki sorunların çözümü için diyalog ve diplomasi çağrısı yapan AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, sıcak çatışmanın hiçbir tarafın çıkarına olmayacağını belirtti.

İran'ın saldırı tehdidinin ardından ABD'nin Orta Doğu'daki personellerini geri çekme kararı, bölgede yeni bir çatışma riskini gün yüzüne çıkardı. Yaşanan gelişmelerin ardından AK Parti'den açıklama geldi.

AK PARTİ'DEN DİYALOG VE DİPLOMASİ ÇAĞRISI

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, bölgede artan gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu. Efkan Ala, Türkiye'nin bölgesel sorunları diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesinden yana tutumunu kararlılıkla sürdürmekte olduğunu belirtti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Efkan Ala, şunları kaydetti:

"SICAK ÇATIŞMA KİMSENİN ÇIKARINA DEĞİL"

"Orta Doğu'da mevcut gerilimin tırmandırılması ve sıcak bir çatışmaya evrilme riski, bölge ülkeleri başta olmak üzere hiçbir tarafın çıkarına değildir. Bu çerçevede, tansiyonun düşürülmesine yönelik hızlı ve etkili adımların atılması elzemdir. Türkiye, bu doğrultuda atılacak her yapıcı girişime katkı sağlamaya hazırdır."