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 | Yusuf Özgür Bülbül

AK Parti'den Özel'e sert tepki: Tam bir yeteneksizlik sergiliyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi. Çelik, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel “siyasi tarih” bilmediği için “siyasi tarif” konusunda da tam bir yeteneksizlik sergiliyor" dedi.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
29.03.2025
saat ikonu 18:07
|
GÜNCELLEME:
29.03.2025
saat ikonu 18:24

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına sert tepki gösterdi. Çelik, Özel'in "siyasi tarih" bilgisinin yetersiz olduğunu ve "siyasi tarif" konusunda da başarısız olduğunu söyledi. Çelik, CHP'nin çok partili hayata geçildiğinden beri "Yassıada zihniyeti" ile özdeşleştiğini savundu. Özel'in, yabancı devletlerin CHP'ye neden destek vermediğinden şikayet ettiğini belirten Çelik, bunun "dış vesayet davetiyesi" olduğunu ifade etti.

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TAM BİR YETENEKSİZLİK SERGİLİYOR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, paylaşımda, "CHP Genel Başkanı Sn. Özgür Özel “siyasi tarih” bilmediği için “siyasi tarif” konusunda da tam bir yeteneksizlik sergiliyor. Sn. Özgür Özel’in kendi partisinin siyasi çizgisini demokrat olarak nitelendirmesi, yalan siyasetinin bile sınırlarını zorlayan bir açıklama olmuş. Çok partili hayata geçtiğimizden beri CHP’yi en iyi tanımlayan ifade “YASSIADA ZİHNİYETİ”dir. Sn Özgür Özel’in kendi siyasi çizgilerini “Meclis” ve “anayasa” yanlısı göstermesi ise açık bir siyasi çarpıtmadır. Sayın Cumhurbaşkanımız ülkemizde “EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR” ilkesi temelinde demokrasi mücadelesi verirken, demokrasi karşıtı tüm girişimlerin “siyasi karargahı” CHP genel merkeziydi. Sn Özgür Özel ise “iç vesayetçiliğin markası” olan CHP genel merkezini daha da öteye taşıyarak dış vesayet arayışının odağı yaptı. Yabancı devletlerin CHP’ye neden sahip çıkmadığından şikayet eden ilk CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel oldu. Böylece Yassıada zihniyetine bir de “dış vesayet davetiyesi” eklemiş oldu. “Safları netleştirelim” çağrısı iyi bir çağrı ama zaten herşey net. Cumhuriyet, demokrasi, anayasa ve Meclis bizim safımıza yazılır. Sn. Özgür Özel ise CHP’nin safına sokak barbarlığı, Yassıada zihniyeti ve dış vesayet arayışını yazmıştır." ifadelerine yer verdi.

https://x.com/omerrcelik/status/1905995670483505520

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Sıkça Sorulan Sorular

YASSIADA'DA NE OLDU?
15 Eylül 1961'de mahkeme kararları açıklandı. Açıklanan kararlar ile 592 sanıktan 123'ü beraat etti. 5'i hakkında açılan dava düştü. 15'i idam, 31'i müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Geriye kalan 418 sanık hakkında ise muhtelif hapis cezaları verilmiştir.
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