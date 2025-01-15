AK Parti'den Özgür Özel'in 'iğrenç' sözlerine tepki: Kimsin sen?

15 Ocak 2025 18:37 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 18:45

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ekonomiyle ilgili düzenlemelere dair sunduğu kanun teklifi hakkındaki açıklamalarını eleştirdi. Özel’in kullandığı ‘iğrenç’ ifadesine tepki gösteren Güler, "İçeriğine itiraz edebilirsin. Şöyle yanlış diyebilirsin. Bu kavram nedir? Kimsin sen?" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi​'ndeki (TBMM) grup toplantısında, AK Parti​ milletvekilleri tarafından sunulan ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifine yönelik eleştirilerde bulundu. Özel'in bu açıklamalarına, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den cevap gecikmedi.

"KİTLESİ NE DERSE KABUL EDİYOR"

AK Parti Grubu’nda basına açıklamada bulunan Güler, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi​ Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in dün grup toplantısında benim de ismimi zikrederek bazı ifadeler oldu. Sayın Özel’in dün grup toplantısında bu meclisin saygınlığına, meclisin tecrübesine, birikimine çok uygun olmayan garip ifadelerine tanık olduk. Meclisimizi, milletvekillerimizi hem de benim şahsımı hedef olarak garip ifadeler kullanmış. Adeta ‘tekeri patlamış bir kamyon’ misali yol alacağını düşünmüş. Ama maalesef gerçekler çok acıdır arkadaşlar. Kendisi yıllarca grup başkan vekilliği yapmış bir genel başkan olarak daha incelikli, daha gerçekçi bir ifadelerde bulunsaydı belki inandırıcı olurdu. Ama hazır bir kitlesi var. Ne söylüyorsa hemen doğru kabul eden de bir kitle var maalesef.

'İĞRENÇ' SÖZLERİNE TEPKİ!

Ama ben size söylüyorum. Geçen hafta Cuma günü ben basın toplantısında ilgili kanun teklifimizi vermiştim. Diyor ki Sayın Özel, ‘8 maddelik bir kanun geliyor. İçine emekli zammını koymuşlar. Geçmezse maaşlar ödenemez. Yanına sekiz tane muhalefetin itiraz ettiği, haklısınız, hak verdik, çıkarıyoruz dedikleri o iğrenç sekiz maddeyi bu torbanın içine doldurmuşlar.İfadeye görüyor musunuz arkadaşlar? Anayasal gereğince, meclis iş tüzüğümüz gereğince milletvekillerimizin verdiği bir kanun teklifine iğrenç diyor."

"ACİZ BİR GENEL BAŞKAN"

Özel’in, kanun teklifine “iğrenç” demesini sert sözlerle eleştiren Güler, “Ben de öyle bir ifade kullansam ne olur? Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin de verdiği kanun teklifleri var değil mi arkadaşlar? Ben de onlara iğrenç diyorum. Düşünceye katılmayabilirsin. İçeriğine itiraz edebilirsin. Şöyle yanlış diyebilirsin. Bu kavram nedir? Milletvekilimizin verdiği kanun teklifine nasıl böyle bir ifade kullanabilirsin? Sizin de verdiğiniz kanun teklifleriniz var. İçeriğine katılmam, doğru bulmam, eleştiririm. Daha kanunu bilmiyor. Yürütme ve yürürlük maddesiyle beraber dokuz maddeden ibaret bir kanun. Çünkü okumamış. İçeriğine hakim değil. Kendisine bilgi veren arkadaşlar nasıl okumuş onu da bilmiyorum. Maalesef çok üzgünüm yani. Kanun teklifi okumaktan aciz bir genel başkan. Ne yaptığını bilmiyorum” diye eleştirdi.