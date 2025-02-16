AK Parti'den Özgür Özel'in 'Kenan Evren' benzetmesine sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 12 Eylül 1980 darbesinin mimarı Kenan Evren'e benzeten CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e AK Parti'den cevap geldi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP liderine sert sözlerle tepki gösterdi. Özel'in açıklamalarının 'siyasetsizlik tarihi'ne geçecek nitelikte olduğunu söyleyen Çelik şu ifadeleri kullandı:

"DEMOKRASİNİN ALFABESİNEN BİLE HABERDAR DEĞİL"

"Özgür Özel’in, siyasi hayatında bulunduğu her yere demokratik irade ile gelmiş Cumhurbaşkanımızla darbeci Kenan Evren’i yan yana anması, demokrasinin alfabesinden bile haberdar olmadığını göstermektedir.

"CHP'Yİ EN İYİ ANLATAN İFADE: YASSIADA ZİHNİYETİ"

Çok partili hayata geçtiğimizden beri CHP’nin demokrasiye ve millet iradesine karşı siyasal eylemlerini en iyi anlatan ifade 'Yassıada zihniyeti'dir. Darbeci Kenan Evren’in açıklamaları ve zalim uygulamaları 'Yassıada zihniyeti'nin kopyasıdır.

"KENDİ PARTİNİN SİYASİ TARİHİNE BAK"

Dolayısıyla Özgür Özel, demokrasiye darbe yapanları destekleyen siyasi gelenekle ilgili bilgi arıyorsa, kendi partisinin siyasi tarihine bakmalıdır. Cumhurbaşkanımız ise bu darbeci siyasi geleneğe defalarca tarihi demokrasi dersleri vermiştir. Özgür Özel darbeci siyasi gelenekle nasıl mücadele edildiğini öğrenmek istiyorsa, Cumhurbaşkanımızın siyasi mücadelesini daha iyi anlamaya odaklanmalıdır.

ERKEN SEÇİM CEVABI

Özgür Özel ayrıca iktidarımızın 'milletin gözünden düştüğünü' söylemiş. Özgür Özel’in CHP içindeki hizipler kavgasını idare etmekten vakit bulup, milletimizin sesine odaklanması imkansızdır. O yüzden 'şiir okuma' konusunda içine düştüğü durumu, bu konuda da yaşayacağı kesindir. Özgür Özel 'erken seçim' diye diye sadece CHP içindeki hizipler arasında seçim sürecine hapsolmuştur.

CHP hiziplerin kavgasıyla uğraşırken, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimiz, Türkiye ve dünya siyasetinin tüm önemli meselelerini dirayetle yönetmekte ve milletimizin iradesiyle hedeflerine ilerlemektedir."