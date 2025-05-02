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 | Yusuf Özgür Bülbül

AK Parti’den Terörsüz Türkiye hedefi açıklaması: İç cephenin güçlenmesine stratejik katkılar sağlayacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı'nın "iç cephe"nin güçlendirilmesi çağrısının, giderek istikrarsızlaşan dünyada Türkiye'nin değerlerinin ve kazanımlarının korunması ve ileriye taşınması iradesi olduğunu vurguladı. Çelik, “Terörsüz Türkiye” hedefine ulaşılması, ülkemizin iç cephesinin güçlenmesine stratejik katkılar sağlayacaktır” dedi...

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AK Parti’den Terörsüz Türkiye hedefi açıklaması: İç cephenin güçlenmesine stratejik katkılar sağlayacak
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
02.05.2025
saat ikonu 18:03
|
GÜNCELLEME:
02.05.2025
saat ikonu 18:17

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, emperyalist paylaşım savaşları ile "dünyayı cehenneme çevirmeye çalışanlara" karşı, insanlığın ve tüm kardeş halkların hakkının ve hukukunun korunmasının amaçlandığını ifade etti. "Terörsüz Türkiye" hedefinin, bu gelişmelerin siyasi çatısı olduğunu belirten Çelik, bu hedefe ulaşılmasının, Türkiye'nin her türlü siyasi kaos projesine karşı bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlayacağını ve yakın coğrafya için de ilham kaynağı olacağını söyledi.

"Terörsüz Türkiye" hedefine ulaşılmasını engellemek için siyasi sis bombaları atanların ve provokasyon üretenlerin olduğunu belirten Çelik, bu kampanyaları yürütenlerin yakın bölgedeki gelişmeleri doğru okuyamadığını, hatta temel gerçekler konusunda doğru bilgi sahibi olmadığını ifade etti. Bu yaklaşımlara sahip olanların, yakın bölgenin ve dünyanın içinden geçtiği şartları yönlendirmeye dönük bir siyasi çerçevesi ve siyasi pusulası olmadığını söyledi.

AK Parti’den Terörsüz Türkiye hedefi açıklaması: İç cephenin güçlenmesine stratejik katkılar sağlayacak

"COĞRAFYAMIZ İÇİN DE İLHAM KAYNAĞI OLACAKTIR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları şöyle:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın ülkemizde “iç cephe”nin güçlendirilmesi çağrısı, giderek istikrarsızlaşan dünyada ülkemizin değerlerinin ve kazanımlarının korunması ve ileriye taşınması iradesidir. Bunun yakın bölgemizdeki yansıması ise bölge halkları ve devletleri arasında “kardeşlik cephesi”nin güncellenerek inşa edilmesidir. Emperyalist paylaşım savaşları ile “dünyayı cehenneme çevirmeye çalışanlar”a karşı, insanlığın ve tüm kardeş halkların hakkının ve hukukunun korunmasıdır bu. “Terörsüz Türkiye” hedefi tüm boyutlarıyla bu gelişmelerin siyasi çatısıdır. “Terörsüz Türkiye” hedefine ulaşılması, ülkemizin her türlü siyasi kaos projesine karşı bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlayacağı gibi, yakın coğrafyamız için de ilham kaynağı olacaktır. Yakın coğrafyamızda birtakım güçlerin terör örgütlerini kullanarak “vekâlet savaşları” üretmelerinin engellenmesi için imkan doğacaktır. Böylece bu odakların yakın bölgemizde çeşitli etnik ve mezhep grupları arasında çatışma üretme zemini ellerinden alınacaktır. Bu da yakın bölgemizdeki tüm toplumsal ve siyasi dinamikler arasında daha sağlıklı diyalog kanallarının kurulmasına imkan verecektir.

“Terörsüz Türkiye” hedefinin tüm boyutlarını ve ilkelerini şimdiye kadar en net cümlelerle defalarca açıkladık. Buna rağmen bazı çevrelerin karalama kampanyasının devam ettiğini görüyoruz. Hedefe ulaşılmasını engellemek için siyasi sis bombaları atanların ve provokasyon üretenlerin farkındayız. Bu kampanyaları yürütenlerin yakın bölgemizdeki gelişmeleri doğru okuyamadığı, hatta temel gerçekler konusunda doğru bilgi sahibi olmadığı görülmektedir. Bu yaklaşımlara sahip olanların yakın bölgemizin ve dünyanın içinden geçtiği şartları yönlendirmeye dönük bir siyasi çerçevesi ve siyasi pusulası da yoktur.

AK Parti’den Terörsüz Türkiye hedefi açıklaması: İç cephenin güçlenmesine stratejik katkılar sağlayacak

"KARDEŞLİK CEPHESİ YENİ BİR GÜÇ KAZANACAK"

“Terörsüz Türkiye” hedefine ulaşılması, ülkemizin “iç cephe”sinin güçlenmesine stratejik katkılar sağlayacaktır. Cumhuriyetimize ve demokratik siyasete güçlü bir “siyasi enerji” verecektir. Özünde kaderdaşlık olan vatandaşlığımızı, Cumhuriyetimizin temel ilkeleri ekseninde tazeleyen imkanları üretecektir. “Terörsüz Türkiye” hedefine şimdiye kadar defalarca altını çizdiğimiz ilkeler çerçevesinde ulaşılmasıyla beraber, çivisi çıkan dünyaya karşı bölgemizde “kardeşlik cephesi”nin yeni bir güçle inşa edilmesiyle cevap verme imkanı doğacaktır.

"HER AŞAMAYI TİTİZLİKLE TAKİP EDİYORUZ"

İmralı’dan yapılan PKK’nın kendini feshetmesi ve silah bırakması gerektiğine dair çağrı, terörün tüm illegal ve silahlı unsurlarıyla bitmesine ve terör örgütünün dış odakların “vekâlet savaşları”nın parçası olmaktan çıkmasına dönük bir aşamaya geçmelidir. Terör örgütünün silah bırakmasına ve kendini feshetmesine dönük olarak önümüzdeki günlerde gelişebilecek her olumlu adım, bir sonraki olumlu adımı çağıracaktır. Her aşamayı titizlikle takip ediyoruz.

MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin tarihi ve stratejik çağrısı ile başlayan süreç, Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek iradesiyle “devlet politikası” haline gelmiştir. Partiler arasındaki ziyaret trafiği sürecin siyasi oksijenini artırmış ve zeminini güçlendirmiştir. Cumhuriyetimizin sorunları çözme konusundaki demokratik kapasitesi yüksektir. Türkiye Cumhuriyeti, “tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak” ilkesi esasında, millet şuuru ve devlet aklı ile GÜNDEMİNE HAKİMDİR.”

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