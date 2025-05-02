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 | Emir Yücel

Kanal İstanbul projesi için çarpıcı sözler! 'Deprem riski yüksek bölgeler için büyük fırsat'

Türkiye'nin gündemine oturan Kanal İstanbul projesi yeniden tartışmalara yol açtı. Özellikle muhalefetin karşı olduğu ve yapılmasını istemediği proje için, AK Parti kanadından da 'Doğru zaman ve gereken şartlar oluştuğunda projeyi hayata geçireceğiz' çıkışı geldi. Tgrthaber.com'a konuşan AK Parti eski Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı; Eğer biz bugün bu önemli projeyi hayata geçirmezsek yarın mecbur kalacağız' ifadesini kullandı.

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Kanal İstanbul projesi için çarpıcı sözler! 'Deprem riski yüksek bölgeler için büyük fırsat'
KAYNAK:
Emir Yücel
|
GİRİŞ:
02.05.2025
saat ikonu 15:19
|
GÜNCELLEME:
02.05.2025
saat ikonu 15:19

Kanal İstanbul projesi, son günlerde yeniden Türkiye'nin gündemine yerleşti. Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, projenin İstanbul Boğazı’ndaki artan gemi trafiği ve kaza risklerini azaltmak için bu önemli ve büyük projenin İstanbul için çok elzem olduğunu ifade etti.

Kanal İstanbul projesi için çarpıcı sözler! 'Deprem riski yüksek bölgeler için büyük fırsat'

Hollanda’daki bilimsel testlere katılan Ilıcalı, projenin çevresel ve ekonomik faydalarını vurgulayarak, eleştirilere karşı teknik detaylarla cevap verdi. Tgrthaber.com Özel Haberler Şefi Emir Yücel ile yaptığı röportajda konuşan Ilıcalı; Bugün bu projeyi hayata geçirmezsek yarın mecburen yapmak zorunda kalacağız. Kanal İstanbul'a karşı olanlar teknik bilgiye sahip olmadan siyaseten muhalefet yapmak için karşı geliyorlar' dedi.

Kanal İstanbul projesi için çarpıcı sözler! 'Deprem riski yüksek bölgeler için büyük fırsat'

İşte dikkat çeken röportajın detayları:

"KANAL İSTANBUL PROJESİ ARTIK MECBURİYETTİR!"

İstanbul Boğazı'nda her geçen gün gemi boyutları ve yük miktarı artarak devam ediyor. Dip dalgaları ve keskin dönüşler nedeniyle de kaza riski her an mevcut. Geçmişte boğazda yaşanan kazalar ve yangınlar da bunu gösteriyor. Allah korusun, telafisi mümkün olmayan durumlarla karşılaşmamak için Kanal İstanbul projesinin hayata geçmesi mecburiyettir.

Kanal İstanbul projesi için çarpıcı sözler! 'Deprem riski yüksek bölgeler için büyük fırsat'

"YABANCI MÜHENDİSLER PROJEYE HAYRAN KALDI!"

Hollanda'daki su laboratuvarlarında projenin testlerine katıldığını söyleyen Ilıcalı, projenin detaylarını gören yabancı mühendislerin, Türkiye'nin böyle bir projeyi hayata geçirmesini hayranlıkla izlediklerini aktardı. Üniversiteler, bilim insanları ve yabancı ilgili kuruluşlarla hazırlanan detaylı raporlar projenin ne kadar sağlam bir temele dayandığını ortaya koyuyor dedi.

"RANT İDDİALARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR!"

Kanal İstanbul projesine yönelik eleştirilerin siyasi olduğunu ifade eden Ilıcalı, özellikle İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun projeye yönelik iddialarına, bilgisizlikten diyerek şunları söyledi: Terkos Barajı'na tuzlu su karışacak gibi iddialar teknik olarak mümkün değildir. Kanal projesi, barajın altından geçiyor. Hiç projeyi açıp incelemedikleri için bu tür iddiaları ortaya atıyorlar.

Kanal İstanbul projesi için çarpıcı sözler! 'Deprem riski yüksek bölgeler için büyük fırsat'

Tamamen bilgisizlikle söylenmiş eleştirilerdir. Projenin çevreye olan faydalarına da dikkat çeken Ilıcalı; 'Boğaz'daki gemi trafiğinin neden olduğu hava ve deniz kirliliği, tarihi yarımadadaki yapıları bile tehdit ediyor. Kanal İstanbul, bu riskleri azaltacak ve çevreye her anlamda olumlu katkılar sağlayacak. Ayrıca kanaldan elde edilen geçiş gelirleri, tıpkı Panama ve Süveyş kanallarında olduğu gibi, ülkemize ekonomik katkı sağlayacak.'

"DEPREM RİSKİNİ ORTADAN KALDIRMAK İÇİN BÜYÜK FIRSAT!"

Ilıcalı, Boğaz’ın mevcut kapasitesinin gelecekteki ticaret hacmini karşılamakta yetersiz kalacağını vurgulayarak şöyle devam etti: Deniz ticareti dünya ticaretinin yüzde 90’ını oluşturuyor ve bu hacim sürekli artıyor. Bakanlığın çalışmaları, Boğaz’daki gemi trafiğinin iki-üç katına çıkacağını gösteriyor. Alternatif bir kanal olmadan bu yükü taşımak imkânsız. Tıpkı karayolunda köprülerin gerekliliği gibi, Kanal İstanbul da bir zorunluluktur. Projenin İstanbul’un deprem gerçeğiyle de bağlantılı olduğunu belirten Ilıcalı, “Kanal çevresinde planlanan rezerv alanlar, deprem riski yüksek bölgelerdeki nüfusu güvenli bölgelere taşımak için bir fırsat. Bu, ilave nüfus getirmeden mevcut nüfusu planlı bir şekilde yeniden yerleştirmek anlamına geliyor” diye ekledi.

Kanal İstanbul projesi için çarpıcı sözler! 'Deprem riski yüksek bölgeler için büyük fırsat'

"SİYASİ DEĞİL TEKNİK PROJEDİR"

Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Kanal İstanbul’un siyasi bir tartışma konusu olmaktan acilen çıkartılıp teknik bir mesele olarak ele alınması gerektiğini savundu. “Bu proje, Haliç’in temizlenmesi gibi bilimsel bir yaklaşımla hayata geçiriliyor. Recep Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanlığı döneminde Haliç’i kurtarmak için bilim insanlarıyla çalışması gibi, Kanal İstanbul da üniversiteler ve yabancı uzmanlarla şekillendi. Bugün yapılmazsa, yarın mecbur kalacağız. Boğaz’da gemi kuyrukları oluşacak, deniz ve hava kirliliği artacak. Buna izin veremeyiz” dedi.

"KANAL İSTANBUL'U VATANDAŞA ANLATMALIYIZ!"

Mustafa Ilıcalı, projenin kamuoyuna daha iyi anlatılması gerektiğini belirterek, “Hangi partiden olursa olsun, iyi niyetli insanlara bu projenin faydalarını teknik olarak açıklamalıyız. Kanal İstanbul, Türkiye’nin geleceği için kritik bir adım. Ben bir mühendis olarak, bu konuda her platformda tartışmaya hazırım” dedi.

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