AK Parti'den yeni paylaşım: Ne kadar branda kullanırsanız kullanın, gizleyemezsiniz!

AK Parti'nin İstanbul'da "Senin hayatından gidiyor" sloganıyla başlattığı kampanyaya ilişkin yeni açıklama geldi.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir sosyal medyada bir görsel paylaştı. Abdullah Özdemir, paylaştığı metrobüs görüntülerinde arızalara dikkat çekti.
Görüntülerde bir kamyonda götürülen metrobüsün üstünde branda yer aldı.
Abdullah Özdemir şu ifadeleri kullandı:
Her gün aynı manzara. Ne kadar bant, ne kadar branda kullanırsanız kullanın, İstanbullulardan gerçekleri gizleyemezsiniz.
Bizim reklam panolarına yansıttığımız aziz İstanbullulara reva görülen gerçeklerin tezahürüydü.