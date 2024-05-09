AK Parti'den yerel seçim açıklaması: Sonuçlar en iyi şekilde değerlendirilecek

09 May 2024 11:52 - Güncelleme : 09 May 2024 11:54

Bursa'da AK Parti teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, yerel seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BİZ DAHA İYİ BİR SONUÇ BEKLİYORDUK"

Yerel seçimlerde arzu edilen sonucun alınmadığını söyleyen Yılmaz, "Biz daha iyi bir sonuç bekliyorduk. Ama milletimizin teveccühü bu doğrultuda oldu. Sandık, bize göre adeta milletimizin tercümanıdır. Sandık, milletimizin ne demek istediğini en güzel anlatan bir sonuç ortaya koyar. Bu düşünceyle sandığı okumaya, sandığın söylediğini bir talimata döndürmeye yönelik bir gayretimiz var. Her seçimde AK Parti bunu yaptı" dedi.

"BU SEÇİMİN SONUÇLARI EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLECEK"

AK Parti'nin milletin ne dediğini, duygu ve düşüncesini iyi anlayan siyasi hareketlerden bir tanesi olduğunun altını çizen Yılmaz, "AK Parti’nin sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da kurumsal kapasitesi en yüksek siyasi hareketi olduğunu zaten söylememe gerek yok. Bu seçimin sonuçlarını en iyi değerlendirecek, okuyacak bir kurumsal kapasiteye sahip olan AK Parti, bunun sonuçlarını ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.