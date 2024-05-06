Mehmet Tolga Akalın, İYİ Parti'deki liderlik yarışında adaylıktan çekilme sebebini açıkladı  

06 May 2024 21:28 - Güncelleme : 06 May 2024 21:50

İYİ Parti Genel Başkanlığı’na aday olan eski Genel Başkan yardımcısı Mehmet Tolga Akalın ikinci tur oylamasına dakikalar kala "Bundan sonraki süreci delegelerimizin ferasetine takdim ediyorum" diyerek adaylıktan çekildiğini açıklamıştı ve Müsavvat Dervişoğlu son turdu delegeler tarafından genel başkan seçilmişti.

"KAYBETTİĞİMİZDE ÇEKİLMELİYİZ"

TGRT Haber'de Medya Kritik programına konul olan Mehmet Tolga Akalın, canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Akşener'in adaylığını önlediğini söyleyen Akalın'ın açıklamaları şu şekilde:

Ben liste hatalarına itiraz ettim. Seyircisiz bir seçim süreci kararını eleştirdim. Türkiye'de siyaset kötü bir durumdaysa bu kaybettiği halde çekilmeyi bilmeyen siyasetçilerin eseriyle olmuştu. Delegenin iradesinde ben 3'ncü oldum. Ben delegenin iradesini başımın üzerine kurdum. Kongreyi bir gerginlikten çıkardım. Biz yeni nesil siyasetçiler olarak kaybettiğimiz halde çekilmeyi bilmeliydik.

CHP KURULTAYA MÜDAHALE Mİ ETTİ?

Gazeteci Murat İde'nin adaylıktan çekilme kararı sonrası 'Akalın, Müsavvat Dervişoğlu'nu destekliyor' şeklinde çıkan söylentileri yöneltmesi üzerine Akalın, "Süreci iyi hatırlamalıyız. Delegenin ferasetine güvendim ve çekildim. Onlarca arkadaşım geldi onlarla da görüştüm ve taraf olmadığımı söyledim. Oy kullanmaya dahi gitmedim. Tarafsızlığımızı koruduk. İlk sonucu alınca ne olduğunu anlamaya çalıştık. Bazı büyükşehir belediyeleri nezdinde ve eski İYİ Parti'li, yeni CHP'li insanların doğrudan Koray Aydın lehine olarak benim delegelerime çalışma yaptıklarını tespit ettik. O tespiti yaptığımızda her iki aday benimle görüştü. Müsavvat Bey ile görüştüm ve bir tek soru sordum. O sorum da 'İYİ Parti tekrar kuruluş çizgisinde siyaset yapacak mı?' sorusuydu. O da bana 'Olacak kardeşim' diye cevap verdi. Ben örtülü pazarlık yapmadım." dedi.

"PARTİDEN EKSEN KAYMASI VAR"

"Bir dönemdir bir eksen kayması olduğunu tespit etmişti. Bunları konuşmadım çünkü partiyi zedeleyebilirdi. Partinin son yılda eksen kayması olduğunu görmüştük. Zaten eksen kayması olduğu için ben aday oldum. Meral Akşener'in yüzüne 'İYİ Parti büyüktür Meral Akşener' dedim. 'Meral Akşener olmazsa İYİ Parti olmaz' demek partiye ihanettir. Bunları Sayın Akşener'e söylediğimde kendisi de onayladı."

Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...