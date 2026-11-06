AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'dan kardeş vurgusu: "Mekke Anlaşması dayanışma iradesinin göstergesidir"

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Mekke Anlaşması'nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesini "Ülkemizin kardeş ülkelerle dayanışma iradesinin güçlü bir ifadesidir." şeklinde değerlendirdi.

Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında ortak savunma için Mekke anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesi, ülkemizin kardeş ülkelerle dayanışma iradesinin güçlü bir ifadesidir. Anlaşmanın, ülkelerimize ve halklarımıza hayırlı olmasını, bölgemizde kalıcı barış ve istikrara katkı sağlamasını temenni ediyoruz."

https://x.com/efkanala/status/2118455107365073284