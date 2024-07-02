AK Parti'li eski başkan Ahmet Naci Aytemiz'e silahlı saldırı! Sokak ortasında kurşun yağdırdı

02 Temmuz 2024 18:16 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 18:48

Rize’nin Ardeşen ilçesinde yaşanan korkunç olayda Tunca beldesinin AK Parti'li eski Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı.

İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, 56 yaşındaki eski başkan ile H.K. isimli şahıs arasında bir iş yerinde tartışma yaşandı.

Kısa sürede büyüyen kavgada silahlar çekildi. H.K. isimli kişi belinden çıkardığı silahı eski Belediye Başkanı Naci Aytemiz'e doğrultarak ateş etti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Dizlerinin üzerine çöken Aytemiz olay yerinde bulunan bir başka vatandaş tarafından tutuldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırılan Aytemiz doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili 2 kişi yakalanırken, 1 kişinin daha yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan, olayla ilgili Pazar Cumhuriyet Başsavcılığı adli soruşturma başlattı.