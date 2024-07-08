AK Partili Mustafa Elitaş'tan 'Erdoğan-Özel' görüşmesine ilişkin dikkat çeken sözler: Diyecek bir şeyimiz yok

08 Temmuz 2024 09:54 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 09:56

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sonra AK Parti'nin en önemli isimlerinden biri olarak bilinen Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Ekonomi gazetesinin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Elitaş'ın değindiğini konular oldukça dikkat çekti. Ekonomi ve siyasetteki “normalleşme” sürecinin detaylarını aktaran Elitaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özgür Özel arasındaki görüşmenin detaylarını da aktardı.

"AK PARTİLİ SEÇMEN, CHP İLE GÖRÜŞMEDEN MEMNUN"

Vatandaşların 'normalleşme ve yumuşama' dönemlerine özlem duyduğunu aktaran Elitaş, "AK Partili seçmenlerin büyük bir kısmı, CHP'yle AK Parti'nin görüşmesini çok olumlu buluyor. Geçtiğimiz günlerde bir araştırma şirketi getirdi; Sayın Bahçeli'yle Sayın Özgür Özel'in görüşmelerini MHP'liler de çok olumlu buluyor. İşin enteresan tarafı CHP'liler daha az olumlu buluyor. Niye öyle olduğunu da tam bilemiyorum, onu kendileri değerlendirirler. Biz ülkeyi idare eden bir siyasi parti olmamız hasebiyle kim olursa olsun, iktidarların en büyük görevi uhuletle ve suhuletle bu işi götürebilmektir" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL'İN O SÖZÜNE KATILDI

CHP lideri Özgür Özel'in "Siyasetin konuşmadığı, el sıkışmadığı yerde, başka odaklar el ovuşturmaya başlıyor" sözlerinin hatırlatılması üzerine Elitaş, şu ifadeleri kullandı:

"Doğru, o söyleme ben de katılıyorum. Ben onu hep tarif ediyorum. Arkadaşlara da sık sık söylerim. Ne zaman ki; Türkiye iyi bir yolda, iyi bir adım attı, kötü niyetliler ortaya çıkıyor. Bu kötü niyetliler dışarıdaki sahiplerinin taşeronluğunu yapma yolunda hareket ederlerse, önce parlamentoyu itibarsızlaştırırlar. Parlamentoyu itibarsızlaştırırken de bunu siyasetçiler vasıtasıyla yaparlar. El sıkışmayarak, yumruklarını birbirine göstererek, kaba kuvvetle ya da sadece kaba kuvvet, darp değil, dille de aşırı bir kaba kuvvet olabilir hareket edilirse sıkıntı olur. Biliyorsunuz, dil yarasının ağırlığı çok farklıdır. Öbür yara geçebilir ama dil yarası kolay kolay geçmez. Tedavisi zor olan, ilacı bulunmamış bir unsurdur. Bu buradan başlar ve halka da yansımaya başlar. "Zaten bu parlamentodan bir şey olmaz, bunlar şöyle böyle adamlarmış" derler. Önce siyasetçilerin davranış şekillerini sorgularlar. Sonra aldıkları maaşlarını vesairesini sorgularlar. Sonra başka meselelere girmeye başlarlar. Halbuki demokrasinin olmazsa olmazı milletin temsilcileridir, milletin iradesidir."

BAHÇELİ'NİN YUMUŞAMAYLA İLGİLİ AÇIKLAMALARI

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'yumuşama' ile ilgili açıklamaları sorulan Elitaş, Sayın Bahçeli, Türkiye'deki yumuşamanın çok doğru olduğunu, çok uygun olduğunu söylüyor. Şu bir gerçek ki; Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın Bahçeli'nin 15 Temmuz 2016'den beri yaptıkları ittifak, ittifaktan da öte bir dostluk. Saygı çerçevesinde, nezaket çerçevesinde, olağanüstü bir şekilde devam ediyor. 8 sene dolmak üzere" diye konuştu.

"ÜLKEYİ NORMALLEŞTİRME SÜRECİNE GÖTÜRMEMİZ LAZIM"

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiden gidişinin yumuşama sürecine etkisi olduğunu belirten Elitaş, "Vatandaş bunu bizden istiyor. 2002'den bu tarafa 22 yıl geçmiş, 18 sandık önümüze konulmuş. Hele bir yılda 3 sandık ortaya koymuşuz. Yani vatandaş artık bu gerilimden rahatsız oluyor. Türkiye'de siyasetin yumuşamasını istiyor. Ülkeyi normalleştirme sürecine götürmemiz lazım. Ancak bunu yumuşatarak gerçekleştirebiliriz. Sayın Kılıçdaroğlu, "Kaçak Saray" diye başladı, "İşgal edilmiş bir yer" dedi. "Ben onunla gitmem konuşmam" dedi. 7 Ağustos'ta Yenikapı'ya nasıl geldi, acaba gelmek mi istemedi... Çünkü, 7 Ağustos'ta 15 Temmuz Darbe Girişimini lanetledi, arkasından "Kontrollü Darbe" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN-ÖZEL GÖRÜŞMESİNİN DETAYLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesine ilişkin detaylar da veren Elitaş, şunları söyledi:

"CHP ile güzel görüşmeler oldu. O görüşmelerimizde not tutuldu. Niye not tutuldu? Onu bilmiyorum. Onlar tutuyor diye biz de not tuttuk. Satır satır da yazdık. Alışkın olmadığımız bir şeydi. Diplomatik işlerde not olur. Ben pek çok kez siyasi görüşmelere katıldım ama hiç not tutulmadı. Bu tür görüşmeler, bir uzlaşma varsa ya metne dökülür veya söylenen şeyler varsa orada bilgi paylaşılır; "Şöyle olsun biz böyle düşünüyoruz, öyle yapıyoruz" diye. Ama söylenen sözleri farklı noktaya doğru götürüp, farklı algılarla yapılması kurallara uygun bir iş değil

Koltukla ilgili durum şu: Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Devlet Bahçeli ile görüştüğünde, nasıl bir koltuk daha varsa, Sayın Özgür Özel'le yapılan görüşmede de aynı koltuk var. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın birini, AK Parti'de kabul etmesiyle, Çankaya Köşkü'nde, Külliye'de ya da herhangi bir mekânda kabul etmesi arasında bir fark yok. Bu onun Cumhurbaşkanlığı makamını kaldırmaz. CHP ev sahipliği yaptığında, koltukları yan yana koymuş, ona da diyecek bir şeyimiz yok. Çünkü ev sahibi öyle demiş. Sayın Cumhurbaşkanı'nı da nezaketli karşıladılar. Biz de teşekkür ediyoruz bu nezaketleri için. Çok güzel hazırlanmışlar. Güzel karşılama oldu"