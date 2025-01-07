AK Partili vekilden İmralı açıklaması! 'PKK ve YPG'ye ayrı çağrılar yapacak'

07 Ocak 2025 22:26 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 22:34

Türk siyaseti MHP lideri Devlet Bahçeli ile DEM Parti'nin diplomasi trafiğini takip ederken PKK'nın silah bırakıp bırakmayacağı ise gündem oldu. Konuya ilişkin AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu geçtiğimiz günlerde 'Nevruz'da silahlar bırakılmış olur' derken PKK elebaşı Abdullah Öcalan'dan 'örgütün lağvetmesi' konusunda çağrı geleceğini öne sürdü.

DEM Partili Ahmet Türk​, Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan​'ın oluşturduğu 'İmralı heyeti' TBMM'deki siyasi partiler ile görüşmelerini sürdürürken PKK'nın silah bırakacağı yönünde haberler de çıkmaya başladı.

Terör örgütü PKK​'nın silah bırakmasına yönelik AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın "Şubat ayı içerisinde artık Türkiye'de silahların bırakılacağı bir iklimin, silah tesliminin ve PKK terör örgütünün Türkiye'de artık eylem yapmayacağının gündeme geleceğini, önemli bir provokasyon olmazsa her şey yolunda ilerlerse şubat ayı içerisinde çok önemli gelişmelerin olacağını görüyorum" derken AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'ndan da dikkat çeken bir açıklama geldi.

PKK VE PYD SİLAH BIRAKACAK MI?

PKK'nın silah bırakacağı iddiasına ilişkin Ensarioğlu, TV 100 canlı yayınında yaptığı açıklamada Öcalan'ın önümüzdeki süreçte çağrı yapacağını, PKK ve YPG'nin örgütleri lağvetmesi konusunda talepte bulunacağını öne sürdü.

'İKİ ÖRGÜT İÇİN İKİ AYRI ÇAĞRI GELECEK'

Ensarioğlu açıklamasında, "İmralı​ PKK'ya ayrı YPG'ye ayrı çağrı yapacak. (YGP'ye yapılacak olan çağrı) "Farklı bir tonda olur çünkü örgütün kendini lağvetmesinden bahsediliyor. Ancak PYD'den de mevcut Suriye yeni yapılanması için; onlarla görüşerek farklı bir pozisyon alması beklenir" dedi.