AK Parti'nin acı günü! Erdoğan'ın yol arkadaşı hayatını kaybetti

AK Parti'li eski Ulaşlı Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yol arkadaşı Burhan Abiş, Kocaeli'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi Burhan Abiş'ten acı haber geldi. 79 yaşındaki Abiş, Kocaeli'de bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Burhan Abiş'in ölüm haberini Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Büyükakın şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kadim yol arkadaşı, Ulaşlı eski Belediye Başkanı'mız, kıymetli büyüğümüz Burhan Abiş'e Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine, sevenlerine ve tüm yakınlarına başsağlığı ve sabır temenni ediyorum. Mekânı cennet olsun."

Abiş'in cenazesinin yarın öğle namazının ardından Ulaşlı Mahallesi Merkez Camisi'nden kaldırılacağı öğrenildi.

ERDOĞAN ZİYARET ETMİŞTİ

Aralık ayında Kocaeli’ye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gölcük'te katıldığı bazı açılış törenlerinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesine geçerek Burhan Abiş’i ziyaret etmişti.

MECLİS BAŞKANI'NDAN TAZİYE MESAJI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da Burhan Abiş için taziye mesajı yayımladı. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şunları ifade etti:

"Milli Görüş hareketinin öncülerinden, Ulaşlı eski Belediye Başkanı, değerli Burhan Abiş ağabeyimize Cenabı Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ömrünü davasına, milletine ve memleketine adamış, hizmetleriyle gönüllerde derin izler bırakmış olan kıymetli ağabeyimiz daima hayırla yad edilecektir. Rabbim, mekanını cennet, makamını ali eylesin."

https://x.com/NumanKurtulmus/status/1906806912349315134