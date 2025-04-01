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 | Onur Kaya

AK Parti'nin acı günü! Erdoğan'ın yol arkadaşı hayatını kaybetti

AK Parti'li eski Ulaşlı Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yol arkadaşı Burhan Abiş, Kocaeli'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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AK Parti'nin acı günü! Erdoğan'ın yol arkadaşı hayatını kaybetti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.04.2025
saat ikonu 00:47
|
GÜNCELLEME:
01.04.2025
saat ikonu 01:10

AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi Burhan Abiş'ten acı haber geldi. 79 yaşındaki Abiş, Kocaeli'de bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Burhan Abiş'in ölüm haberini Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Büyükakın şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kadim yol arkadaşı, Ulaşlı eski Belediye Başkanı'mız, kıymetli büyüğümüz Burhan Abiş'e Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine, sevenlerine ve tüm yakınlarına başsağlığı ve sabır temenni ediyorum. Mekânı cennet olsun."

Abiş'in cenazesinin yarın öğle namazının ardından Ulaşlı Mahallesi Merkez Camisi'nden kaldırılacağı öğrenildi.

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ERDOĞAN ZİYARET ETMİŞTİ

Aralık ayında Kocaeli’ye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gölcük'te katıldığı bazı açılış törenlerinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesine geçerek Burhan Abiş’i ziyaret etmişti.

MECLİS BAŞKANI'NDAN TAZİYE MESAJI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da Burhan Abiş için taziye mesajı yayımladı. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şunları ifade etti:

"Milli Görüş hareketinin öncülerinden, Ulaşlı eski Belediye Başkanı, değerli Burhan Abiş ağabeyimize Cenabı Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ömrünü davasına, milletine ve memleketine adamış, hizmetleriyle gönüllerde derin izler bırakmış olan kıymetli ağabeyimiz daima hayırla yad edilecektir. Rabbim, mekanını cennet, makamını ali eylesin."

https://x.com/NumanKurtulmus/status/1906806912349315134

Sıkça Sorulan Sorular

BURHAN ABİŞ KİMDİR?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlarından olan Burhan Abiş evli ve 4 çocuk babasıdır. Millî Görüş hareketinin öncülerinden olan ve Refah Partisi'nden Ereğli Belediye Başkanı görevini üstlenen Abiş, 2002 yılında kurulan AK Parti'ye geçen ilk belediye başkanıdır. Abiş, Gölcük ilçesinde kapatılan beldelerden Ulaşlı'nın 1986-1994 yıllarında belediye başkanlığını yapmıştır. Son olarak da AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi görevini yürütmüştür. 31 Mart 2025 tarihinde Kocaeli'de tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti.
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