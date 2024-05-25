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AK Parti'nin acı kaybı! Ameliyat sonrası fenalaşarak hayatını kaybetti

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
25 May 2024 22:38 - Güncelleme : 25 May 2024 23:13
AK Parti&#039;nin acı kaybı! Ameliyat sonrası fenalaşarak hayatını kaybetti

AK Parti'nin Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol bypass ameliyatı oldu. Yoğun bakıma alınan Erol fenalaşarak hayatını kaybetti.

AK Parti'nin Antalya teşkilatından acı bir haber geldi. Dün bypss ameliyatı olan Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol bugün fenalaşarak hayatını kaybetti.

YOĞUN BAKIMDA FENALAŞTI

Yakın zamanda anjiyo olan AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol, kontrol için gittiği özel bir hastanede bypass ameliyatı oldu.

AK Parti'nin acı kaybı! Manavgat İlçe Başkanı hayatını kaybetti - 1. Resim

Ameliyatın ardından yoğun bakım servisine kaldırılan Erol fenalaştı. 65 yaşındaki Erol yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

2021'DEN BERİ GÖREVDEYDİ

2021 Şubat ayından bu yana ilçe başkanlığı görevini yürüten Ahmet Ali Erol, AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal’ın amcasının kızıyla evli ve 1 kızı bulunuyordu.

Ahmet Ali Erol’un cenazesinin, Sorgun Mezarlığında toprağa verilmesi bekleniyor. Erol’un ölüm haberi Manavgat’ta büyük üzüntüye neden oldu.

AK Parti'nin acı kaybı! Manavgat İlçe Başkanı hayatını kaybetti - 1. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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