AK Parti'ye katılacağını "Yuvama dönüyorum" sözleriyle duyurdu! 16 belediye başkanı da katılıyor

13 Ağustos 2024 19:04 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 19:55

AK Parti 23'üncü kuruluş yıl dönümünü yeni isimlerle kutlayacak. Katılacakların arasında eski AK Partili Seyithan İzsiz de var. Ayrıca AK Parti'ye 16 belediye başkanının da katılması bekleniyor.

İYİ Parti'den 14 Mayıs 2023 seçimlerinde İstanbul milletvekili seçilen Seyithan İzsiz, eski partisi AK Parti'ye geri dönmeye hazırlanıyor.

"YUVAMA DÖNÜYORUM"

Açıklama yaptığı Habertürk'e İzsiz gelişmeyi şöyle aktardı: "Yeniden yuvama dönüyorum. Ben zaten AK Partili idim. 2003'ten bu yana tüm kademelerinde çalıştım. En son İBB belediye meclis üyesi olarak bırakmıştım. Son seçimde İYİ Parti'nin kurucu genel başkanı Sayın Meral Akşener'in ısrarı üzerine İYİ Parti listelerinden Meclis'e girdim".

İYİ PARTİ'Yİ ELEŞTİRDİ

Merkez partisi olma iddiasını İYİ Parti'nin gerçekleştiremediğini vurgulayarak "Şüphesiz amacımız İYİ Parti'nin merkezde konumlanacak bir konuma gelebilmesiydi. Fakat geçen sürede bunun mümkün olamayacağı kanaati hasıl oldu. İstifamdan sonra yuvamızdan davet söz konusu oldu. Bundan sonra ailemizin içinde memlekete hizmet yolculuğuna devam edeceğiz" dedi.

16 BELEDİYE BAŞKANININ DA ADI GEÇİYOR

Gazeteci Zafer Şahin AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünde 16 belediye başkanının da parti rozetini takacağını söyledi. Şahin "Sağlam kulis, AK Parti’ye yarın 16 belediye başkanı katılıyor. Bunlardan: 4’ü Bağımsız 7’si Yeniden Refah Partisi 1’i DEM 1’i CHP’den seçilmiş." dedi.

HAMZA DAĞ 15 BELEDİYE BAŞKANI VE 2 MİLLETVEKİLİNİ DUYURMUŞTU

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partiye yeni katılımlar olacağını açıkladı. "AK Parti ailesini büyütmeye devam edeceğiz." diyen Hamza Dağ, 15 belediye başkanı ve 2 milletvekilinin yarın partiye katılacağını duyurdu.