Akın Gürlek: ‘Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çalışmaları ele aldık'

Adalet Bakanı Akın Gürlek, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ile bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmeyi iişkin detayları sosyal medya hesabından duyuran Gürlek, "Yüce Meclisimizin alacağı kararlar doğrultusunda bu önemli süreç için gerekli olan çalışmalar büyük bir hassasiyetle yürütülecektir" dedi.

Akın Gürlek: ‘Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çalışmaları ele aldık'
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.03.2026
saat ikonu 15:12
|
GÜNCELLEME:
04.03.2026
saat ikonu 15:14

Akın Gürlek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde devletimizin ilgili kurumları tarafından eşgüdüm içerisinde yürütülen ‘’ sürecine ilişkin çalışmaları ele aldık" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, DEM Parti Van Milletvekili ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili ile bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmeyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Gürlek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde devletimizin ilgili kurumları tarafından eşgüdüm içerisinde yürütülen ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine ilişkin çalışmaları ele aldık, atılacak adımlar üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Yüce Meclisimizin alacağı kararlar doğrultusunda bu önemli süreç için gerekli olan çalışmalar büyük bir hassasiyetle yürütülecektir" ifadelerini kullandı.

