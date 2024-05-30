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Akşener'in görevden aldığı il başkanını Müsavat Dervişoğlu geri getirdi

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
30 May 2024 20:05 - Güncelleme : 30 May 2024 20:05
Akşener&#039;in görevden aldığı il başkanını Müsavat Dervişoğlu geri getirdi

Meral Akşener'in görevden aldığı Dr. Yener Yıldırım, Müsavat Dervişoğlu tarafından yeniden İYİ Parti Ankara İl Başkanlığına atandı. 

31 Mart yerel seçimlerinden önce İYİ Parti Ankara İl Başkanlığı'ndan Meral Akşener'in talimatıyla alınan Dr. Yener Yıldırım, yeniden İYİ Parti Ankara İl Başkanı oldu.

İYİ Parti Ankara İl Başkanlığı görevine İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun talimatıyla getirilen Yıldırım, geçtiğimiz şubat ayında görevden alınmıştı. 

Akşener'in görevden aldığı il başkanını Müsavat Dervişoğlu geri getirdi - 1. Resim

MANSUR YAVAŞ'A 'HARAMZADE' DEMİŞTİ 

Aralık ayında yerel seçimlere yönelik sosyal medyadan beyanat veren Yıldırım, Mansur Yavaş'ı 'Haramzade' olarak nitelendirmişti. Mansur Yavaş'a sert sözlerle yüklenen Yıldırım vidosunda, "Kısa günün kârı için, Türk Milletinin istiklaline ipotek konulmasına müsaade etmeyeceğiz. Şahsi menfaatlerini memleket menfaatinin üzerinde tutanlara saflarımızda asla yer vermeyeceğiz. Türk siyasetinin sıkışmıştık halini hep birlikte aşacağız ve Türk Milletinin hak ettiği tertemiz iktidarı yerelde de genelde de elbirliği ile inşa edeceğiz" demişti. 

Açıklamasının devamında Yavaş'a yönelik eleştirilerini daha da sertleştiren Yıldırım, "Benden başka hiç kimse Ankara'ya hizmet edemez deyip, kendini vazgeçilmez gibi kamuoyuna sunmaya çalışanları, belediyelerin imkanlarını kullanarak Karun gibi zenginleşen haramzadeleri, kendilerini bey addederek beyefendiliğe yakışmayan hareketler yapanları milletimize havale ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı. 

Kaynak: TGRT Haber
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