Anahtar Parti lideri Yavuz Ağıralioğlu'ndan PKK çıkışı: 'Bir Kürtlerin hakkını neden PKK ile konuşuyoruz?'

22 Kasım 2024 21:14 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 21:30

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, geçmişte yaptığı ve yeniden gündeme gelen "PKK Müslüman olursa görüşebiliriz" açıklamasıyla ilgili kamuoyunda oluşan tartışmalara cevap verdi. Açıklamasının bağlamından koparıldığını vurgulayan Ağıralioğlu, bu ifadeyi çözüm sürecinde ortaya çıkan yanlış yaklaşımlara dikkat çekmek için metaforik bir üslupla dile getirdiğini söyledi. Çözüm süreci dönemi ile ilgili Ağıralioğlu, "'Bir Kürtlerin hakkını neden PKK ile konuşuyoruz?" diye sitem etmiştim dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu​, Türkiye Gazetesi​ İçerik Editörü Nureddin Yıldız'ın sorularını cevapladı. Sosyal medyada, Anahtar Parti'yi kurduktan sonrası sık sık gündem gelen PKK​ sözleri hakkında açıklamalarda bulunan Ağıralioğlu, cümlelerinin başka anlamlara çekildiğini ve metaforik bir üslupla cümlelerini kurduğunu ifade etti.

"METAFORİK BİR YAKLAŞIMLA SÖYLEDİM"

Ağıralioğlu, açıklamasının çözüm sürecinde devletin meşruiyetine gölge düşüren yaklaşımlara tepki olarak yapıldığını ifade ederek şunları söyledi:

"Bu metaforik bir açıklamadır ve ben zaman zaman metaforik açıklamalar yaparım. Çözüm sürecinde, 'devlet silah bıraksın' denildi. Devlet silah bırakmaz, devlet eline silah alanı gömer. Çözüm sürecinde devlet ve PKK'yı eşitleyen bir siyasi cinnet vardı. Af dileyen yok, 'kabahatliyiz' diyen yok, özür dileyen yok ve sanki iki denk kuvvet mücadele etmiş gibi bir rezalete mukabil olsun diye söyledim ben o sözü.

"KÜRTLERİN HAKLARINI NEDEN PKK İLE KONUŞUYORUZ?"