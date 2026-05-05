Politika
Ankara’da kritik zirve: Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun Türkiye’ye geliyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun’un yarın Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini ve iki ülke arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin ilk toplantısının yapılacağını duyurdu.

GİRİŞ:
05.05.2026
saat ikonu 21:26
|
GÜNCELLEME:
05.05.2026
saat ikonu 21:26

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un resmi bir ziyaretle yarın Türkiye'ye geleceğini duyurdu.
Ziyaret kapsamında 6-8 Mayıs tarihleri arasında Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı 7 Mayıs'ta Ankara'da gerçekleştirilecek.
Toplantıya iki ülkeden ilgili bakanlar da katılacak ve ikili ilişkiler tüm yönleriyle değerlendirilecek.
Görüşmelerde güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.
Ziyaret vesilesiyle ikili ilişkileri güçlendirecek çeşitli anlaşmaların imzalanması öngörülüyor.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 6-8 Mayıs'taki ziyaret kapsamında, Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısının 7 Mayıs'ta Ankara'da icra edileceğini belirtti.

BAKANLAR DÜZEYİNDE GENİŞ KATILIM

İki ülkeden ilgili bakanların da katılımıyla düzenlenecek Konsey Toplantısında dost ve kardeş Cezayir'le ilişkilerin tüm veçheleriyle değerlendirileceğini ve ikili işbirliğinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağını bildiren Duran, görüşmelerde güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da fikir teatisinde bulunulacağını kaydetti.

Duran, ziyaret vesilesiyle ayrıca ikili ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif anlaşmaların imzalanmasının da öngörüldüğünü bildirdi.

https://x.com/burhanduran/status/2051712191988973982

