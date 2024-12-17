Ankara'da Suriye masası! Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'i kabul etti

17 Aralık 2024 11:54 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 11:58

Cumhurbaşkanı Başkan Recep Tayip Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i Ankara'da kabul etti. Kritik görüşmede Suriye'deki son durum başta olmak üzere birçok başlığın ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Başkan Recep Tayyip Erdoğan​, Avrupa Birliği​ Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen​'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

ANKARA'DA SURİYE​ MASASI

AB Komisyonu Başkanı Leyen "Suriye'nin toprak bütünlüğü ve azınlıklar korunmalıdır" açıklamasını yapmıştı ve Suriye'deki gelişmelerin bölge ve ötesi için ne anlama geldiğini ele alma amacıyla Başkan Erdoğan'la bir araya geleceğini belirtmişti.

BİRÇOK BAŞLIK GÜNDEMDE

Başkan Erdoğan-Leyen görüşmesinde Suriyelilerin geri dönüşü, ülkenin yeniden ayağa kalması için yapılacak yardımlar, Suriye'deki durumun bölgeye etkileri gibi birçok başlığın ele alınması bekleniyor.

AB YETKİLİSİ: ERDOĞAN'IN SURİYE'DEKİ NÜFUZUNU KABUL ETTİK

Financial Times'a konuşan üst düzey AB yetkilisi: AB Konseyi Başkanı Ursula von der Leyen ile Başkan Erdoğan arasındaki görüşme, Erdoğan'ın Suriye'deki nüfuzunu kabul ettiğimize dair siyasi bir mesaj niteliğinde.