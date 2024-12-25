Asgari ücret için Özgür Özel sert çıktı! TÜRK-İŞ ziyareti sonrası dikkat çeken sözler

25 Aralık 2024 17:33 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 17:37

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TÜRK-İŞ Genel Merkezi’ni ziyaret etti. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile görüşme gerçekleştiren Özel, belirlenen asgari ücret hakkında sert eleştirilerde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücretin 22.104 TL olarak belirlenmesinin ardından partisinin MYK'sını olağanüstü toplayarak, gelişmeleri değerlendirdi. Toplantının ardından TÜRK-İŞ​ Genel Merkezi’ni ziyaret eden Özel, burada TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay​ ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası basına açıklamalarda bulunan Özel, belirlenen asgari ücret​ hakkında sert eleştirilerde bulundu.

"BU BİR FELAKET"

Özgür Özel, yaptığı açıklamada yeni asgari ücreti "felaket" olarak nitelendirerek, "Hepimize geçmiş olsun, bu bir felaket," ifadelerini kullandı. İşçilerin haklarını savunmak için üretimden gelen güçlerini kullanmaları gerektiğini belirten Özel, grev çağrısında bulundu.

"BU ENFLASYONLA GEÇİM MÜMKÜN DEĞİL"

Özel, gelir dağılımındaki adaletsizliğin ve yüksek enflasyonun, işçilerin yaşam şartlarını daha da zorlaştırdığını vurguladı. "Asgari ücretlinin aldığı maaşın büyük bir kısmı kiraya gidiyor. 50 yıldır yürürlükte olan bir kanun gereği Türk-İş bu süreci temsil ediyor. Ancak açıklanan rakam, işçilerin talebinin çok altında ve sefalet ücreti seviyesindedir" ifadelerini kullandı.

MİTİNG KARARI VE SOKAK MÜCADELESİ

Özel, MYK toplantısında alınan karar doğrultusunda işçi sendikalarıyla temaslarını artıracaklarını ve sahada aktif bir mücadele yürüteceklerini açıkladı. "Cumartesi günü Tandoğan’da yapılacak mitinge katılacağız. Bu meseleye tahammül göstermek mümkün değil. Bu asgari ücretle geçim olmaz, geçim olmazsa seçim olur. Türkiye’de emekten yana bir iktidarın kurulması için mücadele edeceğiz" dedi.

"SEFALET ÜCRETİNİ REDDETMEK ZORUNDAYIZ"

Özel, pazardaki ve halkın genel yaşam koşullarındaki memnuniyetsizliği dile getirerek, "Bu sefalet ücretini hep beraber reddetmek zorundayız. Enflasyon karşısında asgari ücretin alım gücü hızla eriyor. Geçen yılın aynı dönemine göre asgari ücretli 230 simit daha az alabiliyor. Bu tabloya rağmen Erdoğan, 'Asgari ücreti enflasyona ezdirmedik' diyor. Bu kadar büyük bir yalan görmedik" ifadelerine yer verdi. Son olarak Özel, sendikal örgütlenmenin önemine dikkat çekerek, "En kötü sendika bile sendikasızlıktan iyidir. Eğer işçiler sendikalıysa, asgari ücret gibi bir sorun yaşamazlar. Örgütlü bir işçinin karşısında kimse duramaz" diyerek işçilerin örgütlenmesi gerektiğine vurgu yaptı.