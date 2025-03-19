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 | Onur Kaya

Aslı Baykal'dan Ekrem İmamoğlu operasyonuna destek: Temiz siyaset için büyük adım

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun terör ve yolsuzluk suçlarından gözaltına alınmasına muhalefetten tepki yağarken, CHP eski genel başkanlarından Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan dikkat çeken açıklama geldi. İBB'ye yönelik operasyonu destekleyen Baykal, "Bu soruşturmalar temiz siyaset için büyük adımlar" dedi.

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Aslı Baykal'dan Ekrem İmamoğlu operasyonuna destek: Temiz siyaset için büyük adım
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
19.03.2025
saat ikonu 15:06
|
GÜNCELLEME:
19.03.2025
saat ikonu 15:13

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) eski genel başkanlarından Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine destek vermesinden sonra dikkat çeken bir çıkış daha yaptı. İmamoğlu'nun terör ve yolsuzluk suçundan gözaltına alındığı operasyona destek veren Aslı Baykal, CHP yönetimine de çağrıda bulundu.

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Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Baykal'ın paylaşımı şöyle:

"GÖZALTI OLACAĞINI BİLDİKLERİ İÇİN ÖN SEÇİM YAPIYORLAR"

“Bugünkü gözaltılar üst üste darbeler gibi görünüyor ama muhtemelen bekletildi bile diploma soruşturmasını etkilememek için.

İmamoğlu'nun CHP üzerindeki etkinliği düşünülünce bu etki nereden kaynaklanıyor ne ile besleniyor diye düşünmemek mümkün değil.

Çok gereksiz, tek kişilik, apar topar bir ön seçim yapılma sebebi, bu gözaltıların olacağını bilmek ve vatandaşı adalet ile karşı karşıya getirmek idi.

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"TEMİZ SİYASET İÇİN BÜYÜK ADIM"

Bu soruşturmalar ülkenin zararına değil çok yararına ve temiz siyaset için büyük adımlar. Bize düşen Türk adaletine güvenmek ve soruşturmaların sonucunu beklemek.

CHP YÖNETİMİNE ÇAĞRI

CHP'ye düşen güzel bir takvim belirleyip tertemiz bir kurultay yapmak, Atatürk'e gerçekten bağlı bir kadro ile yoluna devam etmek.”

DİPLOMA KARARINA DA DESTEK VERMİŞTİ

Öte yandan Aslı Baykal, Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi yönünde verilen kararı da destekledi. CHP'nin yeni bir cumhurbaşkanı adayı araması gerektiğini söyleyen Aslı Baykal sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"İstanbul Üniversitesi kararına hukuksuz deyip YÖK'ün tanımadığı bir üniversiteden YÖK'ün tanıdığı bir üniversiteye yatay geçiş yapmayı doğal saymak aymazlıktır, yüzsüzlüktür. Sıradan bir insanın yapamayacağını bile bile. İstanbul Üniversitesi bu kararı vermese insanların sorgulaması gerekirdi; bu ülkede kanun yok mu diye. Bu tavırlarla ayrıcalıklara karşı çıkmayı, herkesin eşit koşullarda yarışmasını sağlamayı da umursamadıkları anlaşılıyor. Bir an önce yeni Cumhurbaşkanı adayını belirlemeye baksınlar. Genel başkan emanetçi idi şimdi yeni Cumhurbaşkanı adayı da emanetçi olacak işleri zor, emanetçiler artıyor. Belki bu arada, öğrenci affından yararlanıp Kıbrıs'taki okulu okuyup bitirebilirler."

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ETİKETLER
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#gözaltı
#diplomat
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#Temiz Siyaset
#Türk Adaleti
#Politika
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