CHP'den kayyum önlemi! Barış Yarkadaş canlı yayında duyurdu: Ekrem İmamoğlu istifa etmeyi düşünüyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Gazeteci Barış Yarkadaş, gündeme ilişkin TGRT Haber'de çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Ekrem İmamoğlu'nun olacakları gördüğünü ve İBB'ye kayyum atanmaması için istifa etmeyi düşündüğünü söyleyen Barış Yarkadaş, gözaltı kararı sonrası İstanbul'a gelen CHP lideri Özgür Özel'in de partisiyle yapacağı değerlendirmelerin ardından bir karar alacağını belirtti. Yarkadaş ayrıca bazı CHP'li milletvekillerinin 1,5 milyon kişinin katılacağı bir miting düzenleyerek erken seçim çağrısında bulunmayı önerdiğini dile getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Suç örgütü liderliği" ve "terör örgütüne yardım ettiği" iddiasıyla gözaltına alınması gündeme bomba gibi düştü. İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanacağı iddiaları yeniden gündem oldu. İmamoğlu'nun yaşananları tahmin ettiğini belirten gazeteci Barış Yarkadaş, CHP'nin kayyuma önlem olarak istifa seçeneğini masaya yatıracağını söyledi.

TGRT Haber canlı yayınında konuşan Barış Yarkadaş'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"CHP'de bir İstanbul İl Başkanlığı'nın kongresinin soruşturması bir de Ankara'da yürütülen büyük kurultayın soruşturması var. Bu soruşturmalar epey ilerledi. Bu soruşturmaya zemin sağlayan birkaç ifade vardı. Savcılar 40'ın üzerinde kişinin ifadesini aldı. Bugünkü soruşturma oralara da uzanır mı şu an bilmiyoruz ama belli ki İmamoğlu ve çalışma arkadaşları ciddi suçlamalarla karşı karşıya. İmamoğlu en ciddi sınavını verecek. Bir yolsuzluk iddiası var, bir de 'kent uzlaşısı' meselesi var.

1,5 MİLYONLUK MİTİNGLE ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

CHP bir sarmalın içine sokulmuş vaziyette. Belediye başkanları gözaltında, 3 belediye başkanı tutuklandı. Bir yandan Ekrem İmamoğlu ve yakın çalışma arkadaşları gözaltında. Burada CHP tarihi bir karar verecek. Bir kısım milletvekili parti içinde yaptıkları tartışmalarda '1,5 milyonluk miting yaparak erken seçim çağrısı yapalım. Türkiye'nin içine girdiği bu siyasi durumdan çıkışın yolu erken seçimdir. Ne olacağına millet karar versin.' diyor. Bir kayyumun geleceği görülüyor."

İBB'YE KAYYUM ATANIR MI?

Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama kararı çıkması durumunda olacakları değerlendiren gazeteci Gürkan Hacır ise "Hangi suçtan görevden alınacağı önem kazanacak. Eğer terör soruşturmasından alınırsa kayyum atanır. Ama mali suçlardan alınırsa o zaman İBB kendi bünyesinden yeni belediye başkanını seçer" dedi.

"İMAMOĞLU OLACAKLARI GÖRÜYORDU"

Ekrem İmamoğlu'nun yaşanacakları gördüğünü ve istifa etmeyi düşündüğünü söyleyen Barış Yarkadaş şöyle konuştu:

"İmamoğlu bu süreçleri gördüğü için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa edip, görevi hakkında soruşturma olmayan bir başka arkadaşına devretmeyi düşünüyordu. Çünkü İmamoğlu şunu görüyordu, bir gözaltı ve operasyon dalgası gelecek. Zaten hem Trabzon'da hem Ankara'da açık açık söyledi fakat buna fırsat kalmadı.

"CHP TOPLANIYOR, BELLİ Kİ BİR KARAR ALACAKLAR"

Belki şu an bile istifa edebilir. Bu yaşandı. Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen gözaltına alındığında emniyette görevinden istifa etti kayyum atanmasın diye. Ama işaret ettiği kişi de ertesi gün gözaltına alındığı için olmadı, sonra vali yönetti. Belli ki Özgür Özel İstanbul'a geldikten sonra önce İmamoğlu'nun Sarıyer'deki evini ziyaret edecek, ardından CHP İstanbul İl Başkanlığına geçecek, bir durum değerlendirmesi yapacak. Sonra da Özgür Özel'in Vatan Caddesi'ne gelmesi bekleniyor. Bir kısım ilçe başkanları ve belediye başkanları Saraçhane'nin önünde. Belli ki bir karar alacaklar."

GÖZALTINA ALINANLARIN LİSTESİ

İşte Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınan isimler şu şekilde:

Murat Ongun, Menmet Murat Çalık, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Emrah Bağdatlı, Mustafa Nihat Sütlaş, Murat Kapki, Orçun Muhittin Yılmaz, Hüseyin Köksal, Adem Soytekin, Ali Nuhoğlu, Ertan Yıldız, Eli Gül, Zafer Gül, Serdal Taşkın, Barış Kılıç, Servet Yıldırım, Mehmet Erdoğan, Güldem Işık, Ceyda Kıyrak, Kadir Öztürk, Ömür Yılmaz, Mertan Açıl, Tolga Özgen, Erhan Uslu, Hakan Atınç Dayıgil, Murat Kambur, Emre Serkan Bayraktar, Vahit Doğan, Fatoş Ayık, Hüseyin Ekrem Fidan, Seda Hoşel Kiraz, Sergen Kurt, Yusuf Yüce, Ercan Saatçi, Mehmet Muhuttin Palazoğlu, Furkan Remzi Ceylan, Süleyman Atik, Hakan Karanis, Elif Güven, Nihat Uçan, Birsen Şahin, Canan Mümüklü, Can Akın Çağlar, Cemal Ufuk Karakaya, Buğra Gökçe, Kağan Sürmegöz, Bayram Taşkın, Ebru Yılmazlar, Gürkan Akgün, Murat Abbas, Doğan Hamit Doğruer, Halit Burak Atalan, Bilal Önver, İlker Durudemir, İpek Elif Atayman, İlknur Taşdelen, Burak Arslan, Samih Asan, Emrah Öksüz, Onur Buğra Subaşı, Eyüp Subaşı, Gülşah Subaşı, Ahmet Köksal, Serhat Kapki, Yusuf İlbak, Ali İlbak, Murat İlbak, Mustafa İlbak, Umut Şenol, Mete Sarı Saltun, Edip Cenk Ünalerzan, İrfan Karakaş, İnan Boztaş, Ahmet Taha Bilgin, Kamil Timur Delibaş, Alihan Aydın, Alper Aydın, Alperen Aydın, Ahmet Palazoğlu, Kaan Ketenci, Ahmet Hamdi Çiçek, Hacı Ahmet Gül, Serkan Öztürk, Necati Özkan, Kabil Taşçı, Vedat Şahin, Serdar Haydanlı, Yaşar Çeri, Emin Ferhat Ertek, Harun Cengiz Beğenmez, Hasan Öçsoy, Ahmet Çiçek, Adem Tuncay, Rauf Cem Istranca, Ömer Gürsoy, Uğurhan Atma, Özge Bağdatlı ve Fatoş Pınar Türker.