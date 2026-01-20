Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Atina'da kritik Türkiye-Yunanistan zirvesi

Türkiye ile Yunanistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında düzenlenen Siyasi Diyalog toplantılarının beşinci turu Atina’da gerçekleştirildi. Bakan Yardımcıları düzeyindeki görüşmede, önümüzdeki dönemde Türkiye'de yapılması planlanan 6. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) için hazırlıklar ele alındı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Atina'da kritik Türkiye-Yunanistan zirvesi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.01.2026
saat ikonu 18:51
|
GÜNCELLEME:
20.01.2026
saat ikonu 18:51

Türkiye ile Yunanistan arasında Siyasi Diyalog toplantılarının beşinci turu, 20 Ocak 2026 tarihinde Atina’da gerçekleştirildi.

ATİNA'DA DİPLOMASİ TRAFİĞİ: 5. TUR TAMAMLANDI

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, toplantı Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ile Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Aleksandra Papadopoulou başkanlıklarındaki heyetler arasında yapıldı. Kaynaklar, iki ülke Dışişleri Bakanlıkları arasında Bakan Yardımcısı düzeyinde yürütülen bir önceki Siyasi Diyalog toplantısının 12 Haziran 2025’te Ankara’da düzenlendiğini hatırlattı.

Atina'da kritik Türkiye-Yunanistan zirvesi

İKİLİ İLİŞKİLER VE BÖLGESEL GELİŞMELER MASADA

Toplantı kapsamında, ikili ilişkilerin çeşitli veçhelerine dair istişarelerde bulunulduğu, Haziran 2025’te Ankara’da yapılan son toplantıdan bu yana yaşanan gelişmelerin gözden geçirildiği belirtildi. Görüşmelerde ayrıca, önümüzdeki dönemde Türkiye’de düzenlenmesi planlanan 6. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) toplantısına ilişkin hazırlıkların ele alındığı, ikili düzeyde ve uluslararası alanda iş birliğinin geliştirilmesi yönündeki ortak taahhütlerin taraflarca teyit edildiği kaydedildi. Toplantıda bölgesel ve uluslararası konulardaki güncel gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde aldığı inisiyatif sonucunda 2010 yılında Türkiye ile Yunanistan arasında YDİK mekanizmasının oluşturulmuştu. Altıncı YDİK toplantısının önümüzdeki dönemde Türkiye’de düzenlenmesinin öngörüldüğü bekleniyor.

Atina'da kritik Türkiye-Yunanistan zirvesi

BAKANLIKTAN RESMİ AÇIKLAMA: OLUMLU ATMOSFER

Öte yandan, Dışişleri Bakanlığı’nın resmi yazılı açıklamasında, Bakan Yardımcısı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ile Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Aleksandra Papadopoulou’nun, 20 Ocak 2026 tarihinde Atina’da bir araya gelerek, 2023 yılında tesis edilen Siyasi Diyalog mekanizması çerçevesindeki ikili istişarelerin beşinci turunu gerçekleştirdiği kaydedilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Bakan Yardımcıları, ikili ilişkilerin çeşitli veçhelerini ele almış, Haziran 2025'te Ankara'da gerçekleştirilen son Siyasi Diyalog toplantısından bu yana yaşanan gelişmeleri gözden geçirmiş ve bölgesel ve uluslararası konulardaki güncel gelişmelere dair kapsamlı görüş alışverişinde bulunmuştur. Bakan Yardımcıları ayrıca, önümüzdeki dönemde Türkiye'de gerçekleştirilmesi planlanan 6. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısına ilişkin hazırlıkları da ele almıştır. Toplantı olumlu bir atmosferde gerçekleşmiş ve taraflar ikili ve uluslararası iş birliği alanlarını daha da geliştirme yönündeki ortak taahhütlerini bir kez daha teyit etmiştir."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Endişeleri arttı: Türkiye Yunanistan için bir tehdit
Yunanistan'da çiftçiler'den liman baskını! Volos ulaşıma kapandı
ETİKETLER
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.