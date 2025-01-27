Aydın’da CHP’li meclis üyesi Serkan Güvenç AK Parti’ye katıldı!

27 Ocak 2025 23:55 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 00:00

Aydın’da İncirliova Belediyesi meclis üyesi Serkan Güvenç CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katıldı. İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Güvenç'e teşekkür etti.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde partisinden istifa eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) meclis üyesi Serkan Güvenç Adalet ve Kalkınma Partisi’ne (AK Parti) geçti. İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçen belediye meclis üyesi Güvenç'e teşekkür etti.

“İNCİRLİOVAMIZ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

İlçenin gelişmesi ve sorunların çözülmesi için bu yola çıktıklarını belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın sorunlarının çözülmesi, çocuklarımızın ve gençlerimizin daha güzel bir kentte yaşaması için belediye meclisimizde birlikte karar alacak ve alınan kararları, birlik ve beraberlik içerisinde hayata geçireceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da İncirliovamız için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz."

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1224148872662386&set=pcb.1224148909329049

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, tartışmalı şekilde İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçmişti.

Kaya'ya rozetini ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takmıştı.