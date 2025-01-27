CHP'den Muharrem İnce açıklaması! Partiye katılacağı iddia edilmişti

27 Ocak 2025 21:27 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 21:29

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin CHP'ye döneceği iddialarına ilişkin partiden açıklama geldi. CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "Genel Başkanımızla, partimizin yetkilileriyle her zaman görüşebilir. Bu konuda bir gelişme olacak olursa, yine Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel gerekli açıklamayı kamuoyuyla paylaşır" dedi. Konuya ilişkin dün Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç da, "Bu konuda bilgim var" diyerek, İnce'nin yakınlarından duyduğu bilgileri paylaşmıştı.