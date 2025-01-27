CHP'den Muharrem İnce açıklaması! Partiye katılacağı iddia edilmişti
Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin CHP'ye döneceği iddialarına ilişkin partiden açıklama geldi. CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "Genel Başkanımızla, partimizin yetkilileriyle her zaman görüşebilir. Bu konuda bir gelişme olacak olursa, yine Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel gerekli açıklamayı kamuoyuyla paylaşır" dedi. Konuya ilişkin dün Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç da, "Bu konuda bilgim var" diyerek, İnce'nin yakınlarından duyduğu bilgileri paylaşmıştı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) ayrılan ve siyasete kurduğu Memleket Partisi ile devam eden Muharrem İnce, hakkında flaş bir iddia ortaya atılmıştı. İnce'nin Özgür Özel ile yaptığı görüşmede eski partisi CHP'ye davet aldığı iddia edilmişti. Konuya ilişkin CHP'den açıklama yapıldı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
MUHARREM İNCE CHP'YE KATILACAK MI?
Gazetecilerin sorularını cevaplayan Yücel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin CHP'ye katılacağı iddialarına da cevap verdi.
Gerekli açıklamayı Özgür Özel'in yapacağını ifade eden Yücel'in konu hakkındaki sözleri şu şekilde:
"Genel Başkanımızla, partimizin yetkilileriyle her zaman görüşebilir. Bu konuda bir gelişme olacak olursa, yine Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel gerekli açıklamayı kamuoyuyla paylaşır."
MUHARREM İNCE NEDEN CHP’DEN NEDEN İSTİFA ETTİ?
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve seçim sürecinde yaşanan olaylardan ötürü Muharrem İnce partiden istifa etmeye karar vermişti.
Muharrem İnce, partiden istifa sürecinde “CHP adamı kanser eder” sözleriyle gündeme gelmişti.
İnce, partiden istifasından bir süre sonra ise Memleket Partisi’ni kurmuş ancak seçimlerde bir varlık gösterememişti.