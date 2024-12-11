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AYM oy birliğiyle kabul etti: İki siyasi parti için suç duyurusu

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: Anadolu Ajansı
11 Aralık 2024 09:42 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 09:43
AYM oy birliğiyle kabul etti: İki siyasi parti için suç duyurusu

Anaysa Mahkemesi (AYM), bazı siyasi partiler için mali denetim kararını açıkladı. Yükümlülükleri yerine getirmedikleri tespit edilen Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi ile Adalet Birlik Partisi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Anayasa Mahkemesi​'nin (AYM), bazı siyasi partilerin mali denetimlerine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi ile Adalet Birlik Partisi'nin 2020 yılına ait kesin hesap cetvellerini Mahkeme'ye sunmadığı tespite edildi.

ARAŞTIRMAYI ENGELLEMEYE YÖNELİK EYLEM

AYM​'nin kararına göre; "Bilgilerin talep edildiği şekilde iletilmemesi, hesap verebilir bir kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması, hesap dışı gelir ve gider yapılması" durumlarını inceleme ve araştırmayı engelleyen eylemler olarak değerlendirildi.

AYM oy birliğiyle kabul etti: İki siyasi parti için suç duyurusu - 1. Resim

KARAR OY BİRLİĞİYLE ALINDI

Yüksek Mahkeme, Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi ile Adalet Birlik Partisi'nin sorumluları hakkında 2820 sayılı Siyasi Partiler​ Kanunu uyarınca yasal işlem başlatılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına oybirliğiyle karar verdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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