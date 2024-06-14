AYM'den parti kapatma kararı! Hukuki varlığı resmen sona erdi

14 Haziran 2024 16:02 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 16:06

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Bir siyasi partinin daha hukuki varlığı son buldu. Anayasa Mahkemesi (AYM), Genel Başkanlığını Yusuf Diril'in yaptığı Adalet ve Özgürlük Partisi'ni kapattı.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, ilk büyük kongresini süresinde yapmadığı ve zorunlu organlarını oluşturmadığı gerekçesiyle Adalet ve Özgürlük Partisi'nin kendiliğinden dağılması, hukuki varlığının sona ermesi için Anayasa Mahkemesine dava açtı.

SAVUNMA VERMEDİLER

Dava kapsamında Anayasa Mahkemesi, partiden savunmasını istendi ancak parti yetkilileri süresi içinde savunma yapmaya gelmedi.

TÜM MALLARI HAZİNEYE GEÇECEK

Dosyayı inceleyen Yüksek Mahkeme, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 121. maddesi uyarınca 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 87. maddesi gereğince partinin dağılmış sayılarak hukuki varlığının sona erdiğine hükmetti. Ayrıca, yasa gereği partinin tüm mallarının hazineye geçmesine karar verildi.

YEREL SEÇİMDEN ÖNCE DE 3 PARTİ KAPATILMIŞTI

Öte yandan Anayasa Mahkemesi, yerel seçimlerden yaklaşık 2 ay önce 3 partinin daha kapatılmasına hükmetmiş; Uyanış Partisi, Türkiye Yaşam Partisi ve Yeni Yol Partisi'nin hukuki varlığını sonlandırmıştı.