Ayşe Ateş'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonraki ziyaret durakları belli oldu! 

12 Haziran 2024 18:12 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 18:15

Sokak ortasında silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, adalet arayışına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret eden Ayşe Ateş dün ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşme sonrası basına açıklamalarda bulunan Ayşe Ateş, "Beni ve kızlarımı gerçekten uzun uzun dinledi. Durumu anlattım, izah ettim, dosya hakkında konuştuk" ifadelerini kullanmıştı.

YRP LİDERİ ERBAKAN İLE GÖRÜŞTÜ

Bugün ise Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüşen Ayşe Ateş, Erbakan'ı 1 Temmuz’da Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin görülecek davanın duruşmasına davet ettiğini söyledi.

Ateş, "Verdiği destekten dolayı Sayın Erbakan'a teşekkürlerimizi ilettik. Kendisini 1 Temmuz’daki duruşmaya davet ettim. Kendisi de destek vereceğini, yanımızda olacağını söyledi" dedi.

KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER'İ ZİYARET EDECEK

Ayşe Ateş, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile de görüşeceğini, ardından da Zafer Partisi, İYİ Parti ve DEVA Partisi’ni de ziyaret edeceğini de ifade etti.