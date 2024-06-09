Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Türkiye'ye geliyor!

09 Haziran 2024 22:30 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 22:46

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 10 Haziran 2024'de Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

İKİLİ İLİŞKİLER ELE ALINACAK

Ankara’da icra edilecek görüşmelerde, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek; iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra ayrıca güncel, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülüyor.



