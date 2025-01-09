Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız oldu

09 Ocak 2025 17:25 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 17:25

Bağcılar Belediye Meclisi, Abdullah Özdemir’in AK Parti İstanbul İl Başkanı adayı gösterilmesi sebebiyle boşalan Bağcılar Belediye Başkanlığı için seçimini yaptı. Yasin Yıldız, 30 oy alarak Bağcılar Belediyesi’nin yeni belediye başkanı oldu.

AK Parti​'de Abdullah Özdemir'in İstanbul​ İl Başkanlığına aday gösterilmesiyle boşalan belediye başkanlığı koltuğu için bugün Belediye Meclisi'nde seçim yapıldı.

Toplantıda meclis üyelerinin oylarıyla ilçenin yeni belediye başkanı Yasin Yıldız seçildi. Yıldız, 15'e karşı 30 oyla Bağcılar​'ın yeni belediye başkanı oldu.

Abdullah Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle AK Parti İstanbul İl Başkanı adayı olarak gösterilmesinin ardından belediye başkanlığı görevinden istifa etmişti.

YASİN YILDIZ KİMDİR?

1983 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Aslen Gümüşhanelidir. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. İstanbul Aydın Üniversitesi’nde “Yerel Yönetimler” alanında, Yüksek Lisans yaptı.



Yıldız, 2004 yılında AK Parti Bakırköy İlçe Gençlik Kolları’nda aktif siyasete başladı. 2007 - 2009 yılları arasında Bakırköy Gençlik Kolları İlçe Başkanlığı yapan Yıldız, görev süresi boyunca gençlerin milli ve manevi değerlerine bağlı, çağın gereksinimlerine uygun bireyler olarak yetişmesi için projeler geliştirdi ve hayata geçirdi.

ÇOK ÖNEMLİ PROJELER YÜRÜTTÜ

Yıldız daha sonra 2009 yılında, AK Parti’den İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) ve Bahçelievler Belediyesi meclis üyesi seçildi. 2012-2015 yılları arasında AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

2014 Yerel Seçimlerinden sonra Bahçelievler Belediye Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Yıldız, kentsel dönüşümden sosyal alanlara kadar birçok önemli projeyi yürüttü.



Yıldız, 2021 yılında AK Parti İstanbul İl Kongresi’nde İl Yönetim Kurulu Üyesi oldu. 2024 Yerel Seçimlerinde de Bağcılar Belediyesi Meclis Üyeliği’ne seçilen Yıldız, aynı dönemde Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandı.



Önceki dönem Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’in AK Parti İstanbul İl Başkan adayı olmasının ardından Belediye Meclisi tarafından Bağcılar Belediye Başkanı seçildi. Yıldız, evli ve 2 çocuk babasıdır.