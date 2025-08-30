Bahçeli ve Davutoğlu'ndan dikkat çeken sohbet!

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu TBMM'de gerçekleşen Filistin konulu olağanüstü toplantı sonrası sohbet etti.

TOPLANTI SONRASI SOHBET ETTİLER

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında İsrail'in Gazze saldırıları ve bölgedeki insani kriz nedeniyle olağanüstü toplandı. Toplantı sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli , Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile sohbet etti.





İkilinin dikkati çeken sohbeti kameraya yansıdı.